Los universitarios gallegos a los tres años de graduarse: de los 1.800 euros de artes y humanidades a los 2.600 de ciencias de la salud

Imagen de archivo de estudiantes universitarios a las puertas de la Facultad de Economía de la UDC ANGEL MANSO

El Instituto Galego de Estatística ha publicado un informe sobre la inserción laboral de los egresados de las tres universidades públicas de Galicia con datos de los titulados en el curso 2021-22, un estudio que refleja que a los tres años de graduarse trabajan más del 70 %, en concreto el 70,5 %. Otro 5,9 % de los jóvenes siguen estudiando, un 4,08 % están en paro y el 19,57 % se encuentran en otra situación, por ejemplo preparando oposiciones.

Estos datos generales varían en función del área de conocimiento, y así como los titulados en ingenierías y arquitecturas o en carreras de la salud superan el 81 % de empleabilidad a los tres años, esta cifra cae al 50 % en artes y humanidades. En cuanto al tipo de trabajo, el 94 % de los recién graduados lo hacen por cuenta ajena y de ellos casi el 57 % con un contrato indefinido.

También es diferente el salario en base al estudio del IGE. La base de cotización mensual a los tres años es de media de 2.173 euros mensuales, pero vuelven a destacar claramente dos ramas, ciencias de la salud e ingenierías y arquitecturas, con 2.651,6 y 2.516,5 euros respectivamente, un 22 % y un 15,8 % más que la media. Por debajo están el resto de las áreas de conocimiento, desde los 1.827 euros de base de cotización de los titulados en artes y humanidades a los 1.909 de ciencias sociales y jurídicas o los 2.003 de ciencias.

En todas las ramas de conocimiento se aprecia una evolución de los salarios a medida que los titulados van ganando experiencia, y destacan ingenieros y arquitectos, que pasan de una base de cotización inferior a los dos mil euros al año de graduarse a más de 2.500 a los tres. La Consellería de Educación destaca que el informe constata la evolución positiva entre titulados y mercado laboral a medida que pasan los años, ya que aumenta la empleabilidad y los salarios.