O Himno de Galicia celebra o seu 118 aniversario pendente dos posibles cambios na letra
GALICIA
A Real Academia Galega (RAG) propón varias modificacións en palabras e signos de puntuación20 dic 2025 . Actualizado a las 17:25 h.
O Himno de Galicia celebrou hoxe o 118 aniversario desde que, por primeira vez, o 20 de decembro de 1907, foi interpretado en público no Teatro do Centro Galego da Habana. Nesta data, a diáspora en Cuba homenaxeou a Pascual Veiga, autor da música que acompaña ao poema «Vos Piñeiros» de Eduardo Pondal. Máis dun século despois, na Cámara autonómica, analízase a posibilidade de restaurar a súa letra e a Real Academia Galega (RAG) avala algúns «retoques».
Aínda que a de 1907 é a data de referencia e conmemoración por tratarse da primeira vez que resoou como tal en público, a orixe do tema, que analizaron con profusión o catedrático Manuel Ferreiro e o musicólogo Fernando López-Acuña, está nun certame musical organizado en 1890.
Precisamente, o 118 aniversario chega cunha comisión especial no Parlamento galego para decidir sobre a posible reforma da súa letra. O pasado mes de setembro, foi aprobado o seu plan de traballo sen votos en contra e contemplaba a recompilación diversa de documentación, así como comparecencias, entre outras a do citado Manuel Ferreiro, quen ademais de ser especialista na obra de Eduardo Pondal, encargouse no seu día de defender a iniciativa lexislativa popular (ILP) que instaba a restaurar a súa letra e que non saíu adiante no 2023.
Ferreiro explicou tanto no impulso inicial da iniciativa como no Parlamento que o texto foi impreso e difundido en medios múltiples e os «erros» continuáronse acumulando. «O propio autor, en 1913, xa moi ancián escribíalle a Fontenla Leal, o gran promotor do himno na Habana para dicirlle que o texto tiña incorrecciones e que había que cambialas», defendeu.
Informe de la RAG
Á espera de que outras institucións que tamén foron apeladas pronúnciense —como o Consello da Cultura Galega e o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento—, a Real Academia Galega (RAG) enviou un informe á Cámara o pasado mes de novembro no que propón uns 15 cambios en palabras e signos de puntuación, algúns (aínda que non todos) coincidentes cos que no seu día reivindicaba a ILP que non saíu adiante.
A RAG considera que a iniciativa de reforma debe ser analizada «seriamente» porque chega precedida dun estudo «rigoroso, documentado e correctamente argumentado no aspecto filolóxico». Onda isto, engade que, en todo caso, as modificacións na letra «non implicarían máis que retoques mínimos na mesma».
Ao fío disto, a entidade fai fincapé en que non sería razoable ignorar que as modificacións que o poema de Pondal experimento ao converterse en himno, non responden só a «deturpacións na transmisión escrita» do texto, senón que poden ser cambios intencionados para a súa «adaptación ao seu carácter de himno nacional, empezando polo plano gráfico e seguindo pola súa interpretación cantada».