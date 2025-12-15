Rueda sobre los escándalos de acoso sexual del PSOE: «Menos cinismo, e menos poñerse de perfil tamén por parte do BNG»

Alfonso Rueda, este lunes XOAN A. SOLER

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, evitó este lunes pedir la dimisión del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ante las denuncias de acoso sexual contra el ex socialista y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Preguntado sobre si Besteiro debería dejar su cargo, el responsable del gobierno gallego, aseguró que lo que tenga que pasar «terao que decidir o propio partido socialista, pero xa estamos vendo que algúns representantes non se cortan un pelo á hora de manifestarse publicamente sobre o que lle parecen os seus teóricos xefes».

Rueda calificó la crisis del PSdeG, de «exemplo de cinismo» que evidencia «a falla de unidade e a desorganización que xa un podía adiviñar». El popular lamenta que ahora salgan a la luz los ajustes de cuentas «nun tema especialmente importante», por lo que pide al PSdeG «menos cinismo, máis contar a verdade e menos poñerse de perfil tamén por parte do BNG», que gobierna con los socialistas varias administraciones, «empezando pola Deputación de Lugo».

Interpelado por si hoy cambiaría la actuación de la Xunta ante la denuncia de agresión sexual contra el exconselleiro Alfonso Villares, Rueda explicó que hay tres grandes diferencias con el caso de los socialistas, «eu nunca mentín, cando tiven noticia estaba no ámbito xudicial e no primeiro pronunciamento xudicial xa coñecen a miña decisión, dimisión de todos os cargos e, terceiro, eu non vou dando leccións como o partido socialista».

Se refirió también a la comparecencia de Sánchez, en la que este aseguró que el compromiso del partido socialista con el feminismo es absoluto. El titular de la Xunta achacó estas declaraciones «non sei se á desconexión ou a caradura do presidente do Goberno, pero é unha fuxida para diante cada vez máis evidente». El problema, añadió, es si piensa que alguien lo cree, «para empezar tería que crelo el, e eu sinceiramente penso que non o cre».

«Dicía Sánchez que estar no Goberno renta. Rentaralle a el», lamentó, «a moitos galegos non lles renta», concluyó Rueda, afirmando que si las proyecciones del CIS de Tezanos fuesen ciertas convocaría elecciones, «pero non as convoca porque sabe que perderá».