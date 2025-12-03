La Facultade de Medicina rechazó el acuerdo de los rectores con 100 votos en contra y solo tres a favor

E. Álvarez, T. Rivas SANTIAGO, A CORUÑA / LA VOZ

Presentación del acuerdo, el pasado 17 de noviembre, de izquierda a derecha, los rectores de la USC, la UVigo y la UDC
El centro lo ve precipitado pero apuesta por la descentralización, el principal escollo es a qué universidad se vincula el profesorado de Chuac y Chuvi

03 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Todos los ojos están puestos en la Facultade de Medicina de la USC, que rechazó el acuerdo de descentralización de los rectores y a la que ahora la Xunta presiona para que alcance un consenso.

