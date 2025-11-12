Los gallegos generaron 50 kilos menos de basura que la media española en el 2023

Contenedores de basura en Ourense MIGUEL VILLAR

Cada gallego generó una media de 416,3 kilos de basura en el 2023, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles. Estos datos suponen un ligero descenso en comparación con los 416,9 kilos del 2022. Además, son casi 50 kilos menos que la media española de 464,3 kilos.

El dato de Galicia es el sexto menor por comunidades. La cifra de Madrid es la más baja, con 378,6 kilos. En el otro extremo, Baleares registra 661,4 kilos por habitante.

En total, los gallegos generaron 1,23 millones de toneladas de residuos en el 2023, repartidos entre 925.800 toneladas de residuos mezclados; 47.000 toneladas de vidrio; 42.400 toneladas de papel y cartón; así como 33.400 toneladas de envases mixtos.

La Estadística sobre recogida y tratamiento de residuos del INE sitúa a Andalucía (4,6 millones de toneladas), Cataluña (3,3 millones) y Comunidad Valenciana (2,7 millones) como las comunidades que recogieron más residuos urbanos en el 2023.