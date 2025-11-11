Los inspectores de la Hacienda Local avisan de un déficit de 2.000 millones en la gestión de basuras

Sede de Economía y Hacienda en la Rúa do Teatro, en Lugo ALBERTO LÓPEZ

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha avisado de un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones de toda España por la gestión de las basuras, a pesar de la nueva tasa en muchos consistorios, que es obligatoria desde el pasado 10 de abril, según los datos recogidos por la propia entidad en la antesala de su congreso anual. Concretamente, los presupuestos aprobados para el 2025 indican un gasto total en materia de residuos de 5.325 millones de euros y unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, lo que reflejaría un grado de cobertura del 65,5 %, todavía lejos del 100 %.

Los inspectores de las Haciendas Locales auguran severos problemas presupuestarios en las corporaciones locales «si prosperara la cascada de denuncias que se avecinan por parte de los contribuyentes», ha informado la asociación, que subrayó que, desde hace tiempo, los expertos llevan señalando que la regulación de la tasa de gestión de residuos es «escasa e ineficiente» y provocará «más incertidumbre» en capítulos como el cálculo de la cantidad de la aplicación del pago por generación.

A su juicio, este problema se produce en parte por el «desinterés e inacción» del Ministerio de Hacienda, así como por la falta de diálogo real con las entidades locales. La entidad ha detallado que en los últimos 30 años y tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, los municipios conocían cómo regular las tasas de residuos, lo que evitaba la inseguridad jurídica: «Por primera vez en la historia de la tributación local, actualmente se está ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100 % del coste del servicio y que no puede ser deficitaria».

Externalización de los servicios de inspección tributaria

A lo largo del próximo congreso que celebrará la asociación en Alicante, los inspectores denunciarán el fraude en torno a la externalización de los servicios de inspección tributaria por la falta de medios u otros motivos. De esta manera, han apuntado que no están en contra de la colaboración público-privada y que no todos los encargos que haga la administración a terceros incumplen la ley. Sin embargo, han señalado que los tribunales ya han anulado varias externalizaciones. Para ellos, la participación de personas no integradas orgánica y funcionalmente en la Administración Tributaria supone para los tribunales una «intromisión ilegal en el ejercicio de sus funciones».

En el congreso se entregará el libro blanco para la reforma de la tributación local, que recoge cien propuestas de instituciones y funcionarios públicos de la administración municipal y provincial para conseguir una mejora integral del diseño, gestión de los impuestos y tasas locales.