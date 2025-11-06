El Sergas creará las unidades de farmacia en atención primaria este mes

Varios pacientes, en la recepción del centro de salud de Lalín. Miguel souto

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este jueves el decreto de la Consellería de Sanidade por el que se regulan las unidades de farmacia y los depósitos de medicamentos en las estructuras de atención primaria del Sergas. El decreto, que entrará en vigor en 20 días, actualiza la normativa anterior y se adapta a lo que exige la ley de ordenación farmacéutica de Galicia aprobada en el 2019.

La norma establece que las unidades de farmacia se integrarán en los servicios de atención primaria y estarán en los centros de salud y puntos de atención continuada (PAC), dependiendo del jefe del servicio de atención primaria en el que estén integrados o, de existir, del coordinador de farmacia de cada área sanitaria. Entre los criterios para su ubicación, se establecerán teniendo en cuenta la localización de los servicios de atención primaria y la población a atender. Habrá una por cada 25.000 habitantes.

Cada una tendrá definida su demarcación territorial, que vendrá dada por el centro sanitario de atención primaria en el que esté localizada y los centros de atención primaria en los que se sitúen los depósitos vinculados a ella.

A través de tareas y actividades, garantizarán la atención farmacéutica necesaria. Así, revisarán y adecuarán la medicación, junto con el profesional de referencia del paciente, formando parte del equipo multidisciplinar para que los usuarios obtengan los mejores resultados en salud, tras el uso de los medicamentos.

Las unidades de farmacia que se creen contarán con la presencia y la actuación profesional de un farmacéutico y deberán disponer de dos zonas diferenciadas para el desarrollo de sus funciones: una zona administrativa y de gestión y otra de consulta farmacéutica, que debe garantizar la confidencialidad y la privacidad.

Sus profesionales establecerán un sistema de seguimiento farmacoterapéutico e impulsarán la coordinación en farmacoterapia entre diferentes estructuras sanitarias y niveles asistenciales, incluidas las farmacias comunitarias. También resolverán consultas sobre medicamentos y productos sanitarios, que puedan formular los distintos profesionales y los pacientes.

Los centros sanitarios de atención primaria que no dispongan de una unidad de farmacia propia tendrán depósitos de medicamentos, que dependerán de la unidad de farmacia del área sanitaria. El farmacéutico supervisor garantizará la correcta custodia, la conservación y dispensación de medicamentos para su aplicación en el centro en el que esté integrado estableciendo las normas de acceso.

Afirma la Xunta que actualmente hay unos cien farmacéuticos en este nivel asistencial para una ratio de población media de 25.000 habitantes, por encima de la media nacional, «o que reforza a seguridade, calidade e continuidade asistencial, garantindo a seguridade dos tratamentos, e por conseguinte unha maior calidade de vida dos pacientes».