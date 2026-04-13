La Xunta prohíbe grabar clases escolares sin permiso y limita el uso pedagógico del móvil

Una clase del IES Torrente Ballester de Pontevedra con un cartel alusivo a la prohibición de uso del móvil SERGIO SUEIRO

La nueva ley de educación digital de Galicia prohibirá grabar clases en los centros educativos, salvo autorización expresa, y también proscribirá difundir o reproducir esos materiales a través de las redes sociales u otros sistemas de comunicación. El anteproyecto legal fue aprobado este lunes por el Consello de la Xunta. El presidente, Alfonso Rueda, explicó que el texto será sometido a exposición pública antes de su aprobación definitiva y entrega al Parlamento «antes de que remate este ano».

La ley proscribirá las grabaciones en audio o vídeo de las clases, tutorías u otras actividades docentes presenciales o a distancia. Esa limitación se extenderá a alumnos, familias y terceras personas ajenas al personal docente. Sí se permitirá grabar clases o actividades con finalidad didáctica o de seguimiento académico. Rueda explicó que esa posibilidad se limitará a casos «moi concretos», como los de un alumno ciego que necesite seguir la clase en casa o en el caso de los conservatorios musicales.

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La normativa también reforzará la prohibición sobre el uso de teléfonos móviles en los recintos educativos. Rueda explicó que hasta ahora estaba prohibido el uso de esos dispositivos en todo el centro escolar, pero estaba permitido su empleo pedagógico en todas las etapas educativas. El nuevo texto solo lo permitirá a partir de tercero de ESO.

Otro de los objetivos de la ley es blindar el carácter privado de la actividad educativa de los estudiantes, con el fin de que se desarrolle en condiciones de dignidad, privacidad y respeto. Así, los docentes no podrán utilizar ni a título individual ni en las redes sociales —incluidas las suyas— la voz de los alumnos o sus datos personales extraídos de actividades educativas de cualquier tipo, sean complementarias, extraescolares o pruebas de evaluación, salvo que haya autorización expresa.

Con la misma meta se prohibirá la difusión de tareas, imágenes o grabaciones que puedan menoscabar la dignidad, intimidad o derechos de los alumnos, en especial cuando se difundan a través de las redes sociales o de otros medios ajenos al ámbito institucional del centro.

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Rueda explicó que el texto también ampliará al ámbito digital la condición de autoridad pública de los profesores, siempre que se refiera a interacciones y actividades desarrolladas en el ejercicio de su función docente.

Se considerará así cuando la comunicación tenga su origen o esté vinculada a funciones educativas o de orientación y se haga mediante plataformas o herramientas digitales habilitadas o reconocidas por el centro educativo o por la Administración.

El presidente añadió que la ley será clave en la implantación del modelo educativo híbrido, con el que la Xunta quiera combinar los recursos tradicionales con las nuevas tecnologías.