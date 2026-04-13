Carmen no tendrá que hacer huelga de hambre: la Xunta ofrece un centro en A Coruña a su hijo sin escolarizar
REDACCIÓN / LA VOZ
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La madre de acogida fue recibida por el jefe territorial de Educación antes de iniciar la protesta tras denunciar una situación de «desamparo brutal»13 abr 2026 . Actualizado a las 14:48 h.
«Estaba muerta de miedo, y es increíble tener que haber llegado hasta este extremo para que me ofreciesen una solución», reconoce Carmen Villar, madre de acogida de un niño de 15 años sin escolarizar. A las