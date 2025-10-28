El Supremo condena a Audasa a devolver parte de los peajes cobrados durante las obras de Rande

Xoán Carlos Gil

Audasa, concesionaria de la autopista AP-9 incurrió en una «práctica abusiva» al cobrar el peaje íntegro a los usuarios del vial cuando la infraestructura se vio colapsada durante la realización de las obras de ampliación del puente de Rande entre los años 2015 y 2017. Así lo acaba de considerar el Tribunal Supremo en una sentencia que corrige la dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que a su vez había impugnado el fallo del Tribunal Mercantil de la misma ciudad que le daba la razón al Ministerio Fiscal, órgano del que partió de oficio la denuncia contra la concesionaria.

Destaca el Supremo «la abusividad de las prácticas no consentidas» al llevar a cabo Audasa el cobro íntegro de los peajes pese a no poder dar el servicio contratado con las condiciones que se suponen a una autopista al que obliga automáticamente el pago de sus peajes. La sentencia indica que no hubo la suficiente información previa al acceso a la AP-9 que indicase las retenciones que vivía a causa de las obras la infraestructura.

«La concesionaria de la autopista cobra íntegramente el peaje, pese a la realización de obras que entorpecen una circulación fluida, constituye una práctica no consentida expresamente», advierten los magistrados cuya sentencia ha dado a conocer esta tarde el Supremo. Los mismos aluden a hubo posición de abuso por parte de la concesionaria ya que esta «debió cumplir con la información previa (de la situación del vial) a la aceptación por el usuario, señalizando con la antelación suficiente, no solo la realización de las obras, sino también la incidencia que estas podían tener en la fluidez de la circulación».

Determina de manera definitiva el alto tribunal que los usuarios de la AP-9 «no consintieron la práctica de cobrarles íntegramente el peaje pese a la defectuosa prestación del servicio, porque no tuvieron la facultad de decidir, al no haber dispuesto de la información pertinente sobre la incidencia del tráfico».

Dicho abuso, a juicio del Tribunal Supremo determina «un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que derivan del contrato (distorsiona el justo equilibrio contractual), en perjuicio del consumidor o usuario, y una falta de reciprocidad, que resulta contraria a las exigencias de la buena fe».

El fallo establece que Audasa deberá devolver los peajes a los conductores implicados en los 81 incidentes de tráfico probados durante el desarrollo de las obras. Estos podrán instar que se les reconozca como beneficiarios de la condena, y para ello deberán acreditar su condición de consumidores mediante los documentos que estimen oportunos (como informe de vida laboral, publicación en boletín oficial de nombramiento como funcionarios, resolución o comunicación que acredite la condición de pensionista...); como segunda prueba una acreditación de que circularon por tramos de la AP-9 afectados por las 81 incidencias reconocidas durante las fechas y franjas horarias subrayadas (recibo del peaje, extracto del telepeaje) , y por último, acreditación de las cantidades concretas abonadas por peajes en esos tramos afectados por las 81 incidencias.