El BNG dice que el comentario de su candidato a las europeas sobre la número dos del PPdeG «non ten nada que ver» con el partido

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil.

La viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, desvinculó este lunes al partido de los comentarios vertidos en redes por Rogelio Santos Queiruga, número 4 de los nacionalistas a las elecciones europeas.

Queiruga, en la red social X, antes Twitter, escribió un mensaje que decía: «Moitas señoras deste país diríanlle a Paula Prado [número 2 del PPdeG] que ela si que ten falta dunha [emoticono de una bomba] na cona», y añadía que en «rexistro coloquial» esa expresión significa que «esta señora está foljada e fala sin prestar atención ao bon xuicio».

No hubo discusión previa, el candidato nacionalista reaccionó así a un mensaje de la secretaria general de los populares crítico con la última reunión del Bloque con Bildu. El mensaje se preguntaba «para que se reuniron o BNG e os herdeiros de ETA no País Vasco? Para traer a kale borroka a Galicia», y finalizaba con el mismo emoticono de una bomba Queiruga y otro de una explosión.

No fue la única reacción de Queiruga, que en otro mensaje dijo de Prado: «Sinto asco por esta persona. Paréceme gravísimo o que fai e que nadie lle diga nada. Frívola, venenosa, mala persona». La número dos del PPdeG exigió por su parte que el Bloque «prescinda para sempre deste divulgador de odio e violencia».

Rodil, preguntada ayer por el comentario de Queiruga, afirmó que «non ten nada que ver co BNG» y añadió que no los «representa en absoluto» y que lo «rexeitan completamente». La viceportavoz del BNG apeló además a la mesura para dirigirse a los rivales políticos: «Creo que o ruido nunca pode quedar por enriba dos argumentos».

La viceportavoz del Bloque también fue preguntada por las quejas de la conselleira de Política Social, Fabiola García, que la semana pasada denunció que lleva meses siendo «perseguida, acosada e sinalada» por la CIG, el sindicato afín al BNG. Dijo que su partido «rexeita sempre calquer ataque persoal que atente contra a integridade de calquera persoa», aunque añadió que no se puede intentar «utilizar iso» para tapar la precariedad en servicios públicos esenciales.

La condena de Rodil al comentario sobre Paula Prado contrasta con el elogio de Carlos Callón, candidato del BNG en las elecciones generales, hacia el autor del comentario. «Se tocan un ser de luz como Rogelio Santos Queiruga tócannos a todas», escribió en la red social X.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, no se ha pronunciado sobre el asunto. Pero sí lo hizo el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, quien preguntado al respecto criticó la «tibieza» que a su juicio ha mostrado el BN, a quienes exigió una «condena sen paliativos».

Rueda se preguntó «que estaría dicindo o BNG se quen puxo esas barbaridades e disparates fora unha persoa tan vinculada ao PPdeG», y criticó que los nacionalistas se limitasen a «manifestacións xenéricas» en lugar de hacer una «condena directa».

Sobre el mensaje de Prado acerca de la kale borroka, Rueda negó que se refiera a las manifestaciones en general, sino a «algúns que participan nelas» y que «non ocultan o seu desexo de empregar o conflito e a algarada».