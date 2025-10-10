El BNG y Bildu reafirman su alianza y apuestan por «ahondar en la construcción nacional»

Los representantes del BNG, en primera fila, Lucía López Sobrado, Néstor Rego y Montse Prado. Al otro lado de la mesa, por EH Bildu, Oihana Etxebarrieta, Gorka Elejabarrieta y Mario Zubiaga, hoy viernes en Bilbao.

«Frente a la ola reaccionaria venidera, desde EH Bildu y el BNG reafirmamos nuestra apuesta por ahondar en la construcción nacional y por las políticas transformadoras para nuestros pueblos», concluye el comunicado conjunto de ambos partidos tras la «reunión de trabajo» que mantuvieron sus representantes en Bilbao.

El comunicado fue difundido a través de los canales de comunicación de Bildu a las 11.30 horas, en castellano y vasco. El Bloque, por el momento, no lo ha publicado.

En la reunión participaron, por parte de Bildu Gorka Elejabarrieta, secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado; Oihana Etxebarrieta, parlamentaria vasca y miembro del equipo de Relaciones Políticas y Mario Zubiaga, senador. El BNG envió a tres miembros de la Ejecutiva Nacional, Montse Prado Cores, co-responsable de internacional y vicepresidenta del Parlamento gallego, Nestor Rego Candamil, coordinador del área de institucional y diputado en el Congreso; y Lucía López Sobrado, secretaria nacional de organización del Bloque.

Ambas formaciones mantienen «una relación de confianza desde hace años», como indican las candidaturas conjuntas al Parlamento europeo en los años 2014, 2019 y 2024, bajo dos denominaciones Los Pueblos Deciden y Ahora Repúblicas.

La reunión sirvió para analizar «el momento actual de nuestras naciones y del Estado» en asuntos como financiación, idiomas y servicios públicos.

Además los independentistas vascos se interesaron por lo ocurrido en Galicia durante la ola de incendios, que vivieron «con gran conmoción»; por lo que se aprovechó la reunión para analizar «el modelo de política forestal que ponga fin al expolio y depredación capitalista que en Galiza promueve el PP».

El comunicado considera que los dos partidos serán determinantes «a la hora de empujar al Gobierno del Estado a aprobar políticas transformadoras» en tiempos «donde los tambores de guerra resuenan con fuerza en el mundo» y avanza el «autoritarismo».

El comunicado añade que «con autonomía política y organizativa», la «coordinación entre diferentes» sobre «reivindicaciones básicas» debe ser el «modelo a seguir» para combatir esas circunstancias.

A juicio de ambas formaciones, el «modelo actual, sostenido sobre el régimen del 78, se ha mostrado incapaz de dar respuesta a las aspiraciones democráticas y nacionales de los pueblos que lo conforman». Por lo tanto, «es una prioridad es una prioridad para avanzar hacia un modelo verdaderamente democrático y justo en el que se reconozca el derecho a la soberanía de nuestras naciones».