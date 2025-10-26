Un candidato del BNG dice que la número dos del PPdeG «ten falta» de una bomba «na cona»

Paula Prado, secretaria general del PPdeG. XOÁN REY. | EFE

La número dos del PPdeG, Paula Prado, ha denunciado hoy domingo un ataque en redes sociales de Rogelio Santos Queiruga, que fue número cuatro del BNG en las elecciones europeas del 2024 y escribió en uno de sus mensajes en la red social X, antes Twitter, que «moitas señoras deste país diríanlle a Paula Prado que ela si que ten falta dunha [emoticono de una bomba] na cona», y añade que en «rexistro coloquial» esa expresión significa que «esta señora está foljada e fala sin prestar atención ao bno xuicio».

El escrito de Santos Queiruga, que es pescador y por lo general divulga en redes contenido relacionado con el mar, no se produjo tras una discusión previa. Fue una reacción a un mensaje de Prado que no le mencionaba, y en el que la secretaria general del PPdeG criticaba la reciente reunión del BNG con dirigentes de Bildu. El tuit en cuestión se preguntaba «Para que se reuniron o BNG e os herdeiros de ETA no País Vasco? Para traer a kale borroka a Galicia», y terminaba con el mismo emoticono de una bomba empleado por Queiruga y otro de una explosión.

Rogelio Santos concurre por primera en la lista del BNG. Marcos Creo

Queiruga criticó el mensaje de Prado en distintos tuits, incluído uno en el que decía: «Sinto asco por esta persona. Paréceme gravísimo o que fai e que nadie lle diga nada. Frívola, venenosa, mala persona», que también fue mencionado por la número dos del PPdeG en el tuit en el que exige al BNG «prescindir para sempre deste divulgador de odio e violencia».

Tras el mensaje de Prado, el número cuatro del Bloque a las europeas publicó un nuevo mensaje en el que dice que acusa al PPdeG de hipocresía, asegura que usó «unha expresión popular e di o sentido exacto da expresión» y reprocha a Paula Prado ver «bombas en Galicia agora mesmo, pero non ve as de Gaza ou as de Guernica».