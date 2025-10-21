La conselleira de Política Social denuncia que lleva meses siendo «perseguida, acosada e sinalada» por la CIG

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García PACO RODRÍGUEZ

En unas jornadas de empresarias gallegas, y tras meses siendo la diana de los ataques de la CIG, la conselleira de Política Social e Igualdade ha dicho basta y ha denunciado que lleva meses sufriendo las consecuencias de una «vendeta machista e sexista» contra su persona por los miembros de este sindicato. Lo hizo esta mañana, precisamente después de vivir un nuevo episodio de protestas en la entrada del congreso en el que participaba en Vigo, en el que decenas de personas la increpaban manifestándose por las condiciones del servicio de ayuda en el hogar.

Pero este tipo de protestas son constantes, según ha explicado. Ocurre en visitas de la conselleira a centros de día, como la semana pasada en Ferrol, o en actos como el de las Medallas Pardo Bazán, en la que de nuevo, un grupo de personas de la CIG la esperaban a las puertas con cánticos de «Fabiola, covarde» y carteles en los que bajo su cara se leía «responsábel». Situaciones que condenó ayer: «Dende aquí xa lles digo: non sinto medo, non me van acovardar nin me van deter».

Fabiola García explicó que lleva un tiempo «sendo perseguida, sinalada e acosada» por el hecho de denunciar a la CIG. En febrero, la conselleira denunció la distribución de un cartel firmado por el sindicato que denunciaba la falta de personal en las residencias de mayores privadas y en el que aparecía una caricatura suya que calificaba de sexista, y pedía que se retirase inmediatamente. También solicitaba a la líder del BNG, Ana Pontón, que la apoyase. En el dibujo, la conselleira aparecía sentada en un sofá con un bolso de marca y diciendo: «Buff, me aburren. Dígales que no molesten y se pongan a trabajar como yo. Las rebajas me matan», ante las peticiones para paliar la carencia de personal en las residencias privadas.

La conselleira criticaba en redes sociales el uso de su persona y lanzaba una pregunta: «Diríanlle algo así a un conselleiro home?». Desde la CIG explicaban que el mensaje iba dirigido específicamente a García, y no a las mujeres en general.