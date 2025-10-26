El BNG acusa a Rueda de dar un «golpe antidemocrático» para controlar el Instituto Galego de Estatística
GALICIA
Los nacionalistas acusan al PPdeG de intentar expulsar a la oposioción de esa entidad y «colocar máis persoas a dedo»26 oct 2025 . Actualizado a las 11:42 h.
La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha acusado al Gobierno de Alfonso Rueda de dar un «novo golpe antidemocrático» para intentar controlar el Instituto Galego de Estatística (IGE) con una reforma legal ejecutada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2026 para «eliminar a representación da oposición» y reducir la de los colectivos sociales.
Presas acusó a los populares de poner en cuestión las instituciones de autogobierno que hasta ahora «mantiveron na independencia o seu eixo central de actuación e asesoramento», entre las que citó, además del IGE, «a Valedora do Pobo, o Consello da Cultura, o Consello de Contas e, en suma, todo o que non sexa directamente controlado polo PP».
Los nacionalistas vinculan la decisión de la Xunta con las críticas del Gobierno de Rueda al Instituto «por enquisas como a referida ao coñecemento e uso do galego, chegando o PP ao punto de negar a certeza dos datos sobre a perda de galegofalantes».
La ley de medidas, añade Presas, va a «eliminar a representación do pluralismo político do Parlamento no Consello Galego de Estatística», y a avanzar en el «control político» de la información del IGE. También se reducirá la participación del «Consello Galego de Cámaras, o Consello Agrario, as confrarías de pescadores, o Consello Galego de Consumidores e Usuarios». Se además prescinde de la «Presidencia da Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións» y de dos puestos de la Administración general. La Xunta pasará de nombrar «a dedo» de dos a ocho expertos.
El BNG, que denuncia además que en los últimos meses se han aprobado otros textos legales y modificaciones para ejercer un mayor control sobre el IGE desde la Presidencia de la Xunta, y que abren la puerta a «privatizar funcións de xestión da información», ha presentado una iniciativa en el Parlamento gallego para preservar el pluralismo político en el Consello Galego de Estatística.