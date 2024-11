La diputada Noa Presas y Gustavo Barcia, concejal en Mos, rivales de Pontón para liderar el BNG

Ana Pontón y Noa Presas, durante la campaña de las elecciones gallegas de febrero. MIGUEL VILLAR

La candidatura de Ana Pontón para continuar al frente del BNG no será la única en la asamblea nacional del próximo 1 de diciembre, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Santiago. Según confirman fuentes del Bloque, al proceso concurrirán otras dos listas por el consello nacional, el máximo órgano de dirección: una encabezada por la diputada autonómica Noa Presas, del sector Arredistas, y otra por parte de Gustavo Barcia, concejal en Mos. Presas es responsable de acción femenina en la ejecutiva del BNG.

Las candidaturas se cerraron ayer, a las siete de la tarde, cumpliendo el calendario iniciado por la organización el pasado 14 de septiembre con la convocatoria de la asamblea nacional del día 1. La actual portavoz nacional, Ana Pontón, marcará la línea continuista en una lista donde estará arropada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, o la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, así como el secretario xeral de la Unión do Povo Galego (UPG) y diputado en el Congreso, Néstor Rego.

A diferencia de la última asamblea nacional, en la que no hubo candidaturas alternativas a la de Pontón, en esta ocasión dará un paso al frente el Movemento Arredistas. Este colectivo, una corriente interna del BNG creada hace tres años con la viceportavoz parlamentaria Noa Presas entre sus miembros, se había mostrado crítico con la postura oficial del Bloque de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. «Por dignidade, por coherencia e para poder desenvolver unha oposición á alturas das demandas e das expectativas do noso pobo, non debemos facer parte da base de apoio deste goberno», exponían en un comunicado.

La diputada autonómica lidera la candidatura En Movemento, que completa los cincuenta integrantes del consello nacional, a diferencia de la presentada por Gustavo Barcia, con la mitad de miembros. Junto a Presas estará el concejal coruñés David Soto Díaz, y otros ediles como Maruxa Martínez (Muros) y el actual responsable de movementos sociais en la ejecutiva, Breixo Lousada. La candidatura encabezada por Barcia es una plataforma que incluye militantes y concejales de otras comarcas, bajo el nombre Alicerce.