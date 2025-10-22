129.000 traviesas para desdoblar el tramo más largo en vía única de la línea de alta velocidad a Galicia

En el tramo Olmedo-Zamora puede observarse la vía 1 montada con la catenaria y la plataforma vacía al lado, donde debería haberse instalado la vía 2. Grupo Tren Zamora

Los contratos para desdoblar el tramo más largo en vía única en la línea de alta velocidad Galicia-Madrid van abriéndose camino, aunque quizás no tan rápido como estaba previsto inicialmente. Así, el ADIF acaba de publicar la licitación para proveer de 136.000 traviesas a las obras para el tendido de una vía paralela en los 63 kilómetros entre Medina del Campo y Coreses, una población a las puertas de Zamora. Los trabajos para habilitar vía doble en este tramo clave, que deberían haberse iniciado en agosto del año pasado, siguen en una fase muy preparatoria, pendiente todavía del suministro de materiales que se centralizarán en la base de montaje de La Hiniesta, a la salida de Zamora en dirección a Galicia.

Se trata de traviesas monobloque de hormigón pretensado para ancho internacional que se dividirán en dos lotes (con 42.000 unidades cada uno) y un tercero con 45.000, para situarlos en distintos emplazamientos de cara a su futura instalación. Los pliegos del contrato, que sale con un presupuesto inicial de 14,8 millones de euros (IVA incluido), especifican que estos materiales podrían ser empleados como repuestos «en caso de necesidad y/o en caso de resultar excedentes, para garantizar la correcta explotación de las diferentes líneas y sus tramos». También se explica que tanto las traviesas como sus sujeciones deberán ser fabricadas en las plantas de la empresa o grupo de empresas que resulten adjudicatarias, siempre y cuando el modelo reciba la validación técnica del ADIF.

La excepcionalidad de la red gallega de alta velocidad genera múltiples disfunciones pablo gonzález

Los plazos previstos en el contrato, una vez que sea adjudicado, dan una idea de lo lento que será el proceso para instalar la segunda vía en este tramo. La fabricación, carga, transporte y descarga en la zona de acopio establecida o en cualquier otro punto cercano a la traza deberá durar un máximo de 30 meses. Después habrá que instalarlas y, en paralelo, avanzar en la electrificación de la nueva vía, como se está haciendo entre León y Palencia.

El contrato exige incluso un ritmo de fabricación para que no haya problemas en el suministro cuando, después de depositarse el balasto —las piedras sobre las que se colocan los distintos elementos de la vía—, comience el montaje como tal de la segunda vía, crucial para aumentar la capacidad de la línea de alta velocidad y su fiabilidad, pues cualquier incidencia en un tramo de vía única causa retrasos en cadena en el resto de los servicios ferroviarios. Así, la empresa que se haga con el contrato «deberá ser capaz de alcanzar la producción mínima de 500 traviesas diarias». «Además, el ritmo de transporte debe ser capaz de alcanzar el mínimo de 1.000 traviesas diarias, en el caso que lo solicite el responsable del contrato», se concreta en los pliegos del ADIF. Se contempla la posibilidad de realizar estos transportes mediante lo que se denomina un tren travesero.

La manipulación de las traviesas deberá estar mecanizada evitando golpes e impactos. De esta forma, no se pueden lanzar o dejar caer por gravedad y deberán evitarse las maniobras bruscas. Las traviesas serán izadas por sus extremos evitando el deterioro de las sujeciones.

Los tramos en vía única en la línea de alta velocidad suman 120 kilómetros, un 33 % del recorrido. Por el momento, solo se está actuando sobre una sección del tramo entre Taboadela y Ourense, de gran importancia para aumentar la capacidad de la conexión. No hay noticias sobre el último tramo que conecta con la estación de Ourense.