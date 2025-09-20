La línea de alta velocidad a Galicia tardará en librarse de la vía única

El desdoblamiento de la vía en el tramo Valladolid-León marcha a buen ritmo
Los trabajos para desdoblar el recorrido más largo acumulan retrasos y aún no disponen de los materiales necesarios. La segunda sección en longitud sigue en proyecto, y el Gobierno no se decide a licitar la obra para eliminar el cuello de botella justo antes de Ourense

20 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Pese a la insistencia de la Comisión Europea en la necesidad de eliminar los cuellos de botella en los grandes corredores ferroviarios transeuropeos, la línea de alta velocidad Galicia-Madrid probablemente seguirá con tramos en vía

