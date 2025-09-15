La USC convoca 15 plazas de profesorado asociado para Medicina en Santiago, Coruña, Vigo, Lugo y Pontevedra

La mayoría de las plazas son para el CHUS, en foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

El Diario Oficial de Galicia ha publicado la resolución de la Universidade de Santiago por la que se convocan varias plazas de profesorado asociado de ciencias de la salud (PACS) en las titulaciones de Enfermaría y Medicina. En esta última son quince y el objetivo de la USC es que se resuelvan cuanto antes y se firmen en los próximos meses. Solo una es de nueva creación, mientras que el resto se corresponde con la reposición de puestos que quedaron vacantes por distintos motivos, como jubilación o marcha del docente que ocupaba la plaza.

De las quince la mayoría pertenecen al CHUS, nueve en concreto, en las especialidades de anatomía patológica, ginecología, cirugía general y digestivo, microbiología, reumatología, neurología (2), medicina preventiva y psiquiatría. El resto se reparten entre el Chuac (2), el HULA (1), el Chuvi (1) y dos de atención primaria en las áreas sanitarias de Pontevedra, esta última nueva, y Santiago-Barbanza.

El plazo máximo para resolver el concurso es de tres meses. Se trata de puestos docentes asociados a la actividad asistencial, por lo que los candidatos deben trabajar en el servicio en el que se convoca la plaza. Se trata de contratos de un año renovables y cada período de cinco años se llevará a cabo una evaluación del desempeño profesional. Estos contratos se extinguen cuando el docente cesa en el puesto asistencial que ocupaba, sea cual sea el motivo.

Este profesorado se encarga de la docencia clínica de Medicina, que la Xunta quiere descentralizar más en los próximos años. Precisamente en los hospitales de Vigo y A Coruña hay actualmente medio centenar de profesores asociados a ciencias de la salud.