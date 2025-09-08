Rueda no descarta cambios en la estructura de gestión forestal tras atender lo más urgente

XOAN A. SOLER

Alfonso Rueda no cierra la puerta a un cambio en la estructura de gestión forestal de la Xunta para mejorar la prevención y extinción de los incendios. Preguntado por la posibilidad de unificar toda la política forestal en un solo organismo, el presidente afirmó que «non» lo descarta porque es necesario hacer «todo o posible para mellorar», pero advirtió que antes será preciso un análisis «sosegado» que permita sacar conclusiones detalladas y actuar en consecuencia. Actuar al revés, añadió, «non é útil».

El presidente añadió que ahora hay «cousas máis urxentes» que abordar, como las ayudas a los afectados o aplicar medidas para evitar que las lluvias arrastren cenizas a los ríos. Advirtió además que no ha pasado la fase más peligrosa para los incendios, como demuestra que este mismo fin de semana se declaró uno en Carballeda de Valdeorras que, «todo indica», fue intencionado.

Rueda comparó esa forma de actuar de la Xunta con la del Gobierno central. Recordó que su presidente, Pedro Sánchez, ha planteado un pacto de Estado sobre cambio climático o una agencia estatal de Protección Civil, pero «nada dixo de cando vanse convocar as axudas» del Estado o de qué forma va a colaborar con las autonomías para «mitigar» el efecto de los incendios.

También se refirió a la Dirección General de Protección Civil y denunció que ese organismo estuvo «bastante ausente» en la crisis incendiaria hasta que Virginia Barcones, su responsable, «apareceu a última hora para facer as descalificacións que fixo». Rueda insistió en que eso «non é útil» y en que «hai cousas máis urxentes que deben ser feitas».

Rueda comparecerá mañana a petición propia en el Parlamento para hacer un análisis de lo sucedido y anunciar las «medidas que se van a implementar». Añadió que si esas decisiones llevan a algún cambio en la estructura de la Xunta, se hará. Pero señaló que la configuración actual permite hacer «todo» lo previsto.

Además anunció que hará balance de las actuaciones vinculadas a las recomendaciones que hizo el Parlamento en el 2017, y afirmó que «unha gran parte» ya se está ejecutando. Añadió que parte de esas recomendación siguen siendo válidas, y otras deberán actualizarse para afrontar los nuevos tipos de incendios.

Rueda también fue preguntado por la superficie quemada en Galicia, después de que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, cifrase —basándose en datos del sistema Copérnicus— en 144.000 las hectáreas afectadas. Rueda pidió esperar a que finalice esta «época tan complicada» para dar una estimación definitiva.

El BNG y el PSdeG

La portavoz del Bloque, Ana Pontón, anunció que mañana pedirá la dimisión de Alfonso Rueda por su «neglixente xestión dos lumes». Pontón afirma que Rueda es «responsable do problema» por su «política forestal fracasada» y, por tanto, «non pode ser parte da solución». En su intervención también defenderá el plan «Da Cinza á Vida», diseñado por el BNG para abordar la gestión y futuro del monte gallego.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó al PP de agravar la crisis de los incendios por su «negacionismo» en materia climática y por el deterioro de los servicio públicos. Besteiro acusó además a los populares de haber incumplido la «maior parte» de las 123 medidas que planteó el Parlamento en el 2017.