La lección que dejó la ola de fuegos del 2017
FORESTAL
Aquellos incendios llevaron a un consenso entre partidos que derivó en la norma para recuperar tierra abandonada, las aldeas modelo, nuevos modelos de investigación y una ley antiicendios aún sin aprobar26 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En octubre del 2017 Galicia enfrentó una ola de incendios que, después de haber arrasado 50.000 hectáreas —la mitad de lo que ha ardido este verano— y dejar un rastro de cuatro fallecidos, certificó que