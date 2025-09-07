El BNG insta a Rueda a que «negocie a favor» de Galicia y acepte la condonación de la deuda

Noa Presas durante una intervención en el Parlamento de Galicia. PACO RODRÍGUEZ

Noa Presas, portavoz de Facenda del BNG, ha criticado este domingo que la única razón por la que Alfonso Rueda no está aceptando la quita de la deuda autonómica es su «pleitesía á estratexia electoralista de Feijoo». Con ello, ha instado al presidente de la Xunta a que «negocie a favor» de Galicia y acepte la condonación.

La parlamentaria del Bloque ha asegurado que su agrupación llevará al próximo pleno celebrado en O Hórreo una propuesta a través de la que ofrecerá a la Xunta la «oportunidade de rectificar e acertar» con respecto a esta decisión. Presas ha exclamado que Rueda debe dejar de «facer folga de brazos caídos» y aceptar una condonación de más de 4.000 millones euros que considera «beneficiosa para Galicia».

Presas ha explicado que la toma de esta decisión por parte del Ejecutivo autonómico «axudaría a paliar uns dos problemas máis importantes que ten Galicia», a lo que ha añadido que fue precisamente el PPdeG el que triplicó este débito público. La portavoz del Bloque entiende la condonación como «unha oportunidade» y ha criticado que es «inaceptable» que Galicia la pierda debido al «sectarismo partidista» de su Gobierno. También ha recordado que la Xunta «tivo tempo» de negociar un mejor sistema financiero y «non o fixeron», por lo que ahora Galicia «non se pode permitir» quedar atrás.

Esta es una cuestión sobre la que el BNG incidió también el pasado jueves, a través de la portavoz nacional del partido. Entonces, Ana Pontón acusó a Rueda de «traizoar» a la comunidad. «Non podemos permitir que, mentres outras comunidades teñen unha redución da súa débeda, os galegos perdan 4.000 millóns de euros porque o señor Rueda, en lugar de exercer como presidente de Galicia, actúe como delegado de Feijoo», exclamó.

Con ello, el BNG espera que en el próximo pleno en el Parlamento autonómico la Xunta «rectifique, deixe de seguir as directivas de Génova e acepte a quita a favor de Galicia».