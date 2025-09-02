La Xunta estudiará la vía judicial contra la condonación de la deuda autonómica

Lavandeira jr | EFE

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha reiterado el rechazo de la Xunta a la quita de la deuda autonómica aprobada hoy martes por el Gobierno central. La decisión deriva de los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

Calvo subrayó que «non se trata dunha condonación», ya que no hay una renuncia a cobrar la deuda, sino que esta la asumirá el Gobierno y la pagarán «o resto dos españoles». Como consecuencia, «cada galego se faga cargo dunha importante cantidade de euros da débeda de Cataluña». El titular de Presidencia recordó los motivos políticos que hay tras la decisión del Ejecutivo y reiteró el rechazo total de la Xunta a la misma.

El conselleiro señaló además que se «estudarán todos os instrumentos» a disposición del Gobierno gallego para revertir la decisión, sin descartar la vía judicial, También señaló que se trasladarán a la población las consecuencias de la misma y que la deuda se trasladará al resto de los españoles.

Sobre la posibilidad de que Galicia se acoja a su parte de la quita, que asciende a 4.000 millones, aún cuando recurra la decisión en los juzgados o por otras vías, Calvo señaló que «lóxicamente, si estamos en contra dunha medida, o primero que temos que facer é instrumentar todos os recursos ao noso alcance para poder revertir esa situación». Ese, y denunciar la injusticia de la medida para «intentar que non se leve a cabo» es, dijo, el escenario a día de hoy.

Las palabras del conselleiro enlazan con la postura expresada el lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que consideró la quita un «negocio ruinoso» para Galicia que solo tendría «efectos nocivos» para la comunidad.

Rueda vaticinó que, después de trasladar la deuda catalana a otras comunidades, las acciones del Ejecutivo tendrán una «segunda parte» para establecer un «cupo catalán», de forma que esa comunidad se libre de «unha parte importante da débeda [transferida a otras comunidades] que despois nin sequera tería que pagar»

Además Rueda reiteró que la prioridad para Galicia es negociar un nuevo modelo de financiación, ya que le corresponderían 500 millones de euros anuales más, y consideró que con la quita el Gobierno creerá estar «totalmente exonerado» de abordar ese asunto.