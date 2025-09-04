Pontón reclama a Rueda que acepte la quita de la deuda y deje de «traizoar» a Galicia

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, durante una reunión de la ejecutiva nacional de su partido en agosto. PACO RODRÍGUEZ

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, ha reclamado este jueves al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acepte la condonación de la deuda de las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno central. «Non podemos permitir que, mentres outras comunidades teñen unha redución da súa débeda, os galegos perdan 4.000 millóns de euros porque o señor Rueda, en lugar de exercer como presidente de Galicia, actúe como delegado de Feijoo», ha exclamado Pontón desde el municipio ourensano de Petín.

La portavoz del Bloque ha definido como «incalificable» que Rueda continúe negándose a aceptar la quita de la deuda, lo que, según su criterio, significaría contar con más recursos para «atender necesidades sociais», como la vivienda, sanidad o educación, además de para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios o hacer frente a la despoblación en el rural. A través de esta medida, se deducirían concretamente 4.010 millones del débito de la comunidad, un tercio del total, según indica la parlamentaria. Por ello, Pontón ha criticado que «é grave que Rueda non tome esta decisión pensando en Galicia» y ha acusado al presidente de «traizoar» a la comunidad.

El PSdeG advierte a Rueda de que no aceptar la condonación de la deuda autonómica supondría «un claro prexuízo para Galicia» Adrián Valiño / M. S.

Con ello, ha reclamado que Rueda explique por qué rechaza la condonación y le ha instado a rectificar su decisión. «Galicia non ten que soportar esta traizón, nin a un presidente que é o máis desleal da historia», ha zanjado Pontón en declaraciones recogidas por Europa Press.

El BNG reclama que la Xunta solicite competencias aeroportuarias

La portavoz del BNG también ha identificado la decisión de Ryanair de cerrar su base en Santiago y eliminar sus rutas en Vigo como una muestra de «debilidade» de un modelo aeroportuario «centralista». Por ello, Pontón considera que «é hora de que a Xunta reclame as súas competencias».

Desde el BNG, entienden que los aeropuertos gallegos no deben depender de «políticas centralistas que nos discriminan» ni de «o que decide caprichosamente unha empresa á que só lle interesa a súa conta de resultados». Sobre este tema, Pontón ha criticado la «falta de liderazgo» del Ejecutivo gallego y ha solicitado que tome la iniciativa de «deseñar un sistema propio dende o noso país». «É evidente que esta xestión dende Madrid aos galegos non nos vai ben», concluyó.

Demanda de más seguridad para el personal del SAF

Por su parte, la diputada del BNG Olalla Rodil ha demandado al Ejecutivo autonómico, durante la Comisión del Parlamento gallego celebrada este jueves, propuestas «concretas» para dar seguridad al personal del Servicio de Axuda no Fogar (SAF). La oposición lo reclama desde la muerte de Teresa de Jesús Rodríguez, una de profesionales presuntamente asesinada por el marido de la mujer a la que atendía.

«Faltan protocolos de intervención», ha asegurado Rodil, que criticó que se trate de un sector «cun convenio colectivo caducado dende o 2012». Además, ha tildado de «palabras vacías» las propuestas de la Xunta por trabajar junto a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en su actualización. Precisamente, el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, volvió a manifestar en la misma sesión la disposición del Gobierno autonómico a colaborar con la mejora de las condiciones laborales en el sector, indicando que, por eso, hay un «incremento de partidas».