El PSdeG advierte a Rueda de que no aceptar la condonación de la deuda autonómica supondría «un claro prexuízo para Galicia»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. PACO RODRÍGUEZ

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, advirtió hoy que la negativa del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a aceptar la condonación de la deuda autonómica, supone «un claro prexuízo para Galicia» y responde únicamente a un «seguidismo obsceno do que lle marca Feijoo desde Madrid». El líder socialista insistió en que la medida no solo mejora la posición financiera de la comunidad en los mercados, sino que permite liberar 1.700 millones anuales que ahora se destinan a la amortización e intereses de la deuda. «Estos recursos podrían emplearse en reforzar outros servicios públicos esenciais como a sanidade ou o benestar social», afirmó.

Besteiro recordó que el proyecto de condonación aprobado por el Consejo de Ministros abarca a todas las comunidades de régimen común, con más de 83.000 millones de euros a repartir. Galicia podría beneficiarse con 4.010 millones, una cantidad que representa el 6,7 % del total, por encima del peso poblacional del 5,5 %: «Se a unha familia lle perdoan un terzo da súa hipoteca, ninguén entendería que se rexeitase esa medida. O mesmo acontece con Galicia».

Al hilo de lo anterior, el secretario xeral explico que se trata «dunha medida histórica», que no solo beneficia «a Cataluña como pretende o PP, senón ao conxunto das comunidades. De feito, sete de cada dez euros da condonación van parar a territorios gobernados polo Partido Popular»

Gestión de la ola de incendios

Besteiro también denunció la gestión de la Xunta durante la ola de incendios del pasado mes de agosto, que arrasó más de 100.000 hectáreas en Galicia: «Rueda vai ter que dar moitas explicacións o próximo martes na sesión plenaria do Parlamento de Galicia».

Sobre la entrega de motobombas a grupos de emergencias supramunicipales (GES) que ni siquiera existían, mientras otros con personal y necesidades reales quedaban sin medios, el secretario xeral lamentó que el resultado fue «un servizo esencial absolutamente infrautilizado e un malgasto de recursos».

Menos líneas de Ryanair

«O importante é que a Xunta exerza as súas competencias para promover redes comerciais e turísticas que reforcen a conectividade de Galicia co resto de España e co mundo», afirmó Besteiro en relación a la decisión de la compañía Ryanair sobre reducir el número de operaciones aéreas.