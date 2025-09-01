Castilla y León dará ayudas hasta un 30 % mayores que las de Galicia por los fuegos
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Ofrece un máximo de 185.000 euros por vivienda afectada frente a los 132.000 de la Xunta, cuyas ayudas han solicitado ya más de 150 afectados. En Portugal se conceden hasta 250.000 euros por casa02 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Una vez superada la ola de incendios que ha arrasado más de 330.000 hectáreas en toda España —«lo equivalente a seis veces la isla de Ibiza», según cifró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez—,