Castilla y León dará ayudas hasta un 30 % mayores que las de Galicia por los fuegos

Jorge Noya / Brais Suárez / Xosé Gago REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Vilamartín de Valdeorras fue el concello en el que más ayudas se pidieron durante la primera jornada habilitada para hacerlo. En la imagen, el día después de los incendios en la parroquia de San Vicente de Leira de ese municipio: Pepita, una vecina, muestra las consecuencias del fuego.
Ofrece un máximo de 185.000 euros por vivienda afectada frente a los 132.000 de la Xunta, cuyas ayudas han solicitado ya más de 150 afectados. En Portugal se conceden hasta 250.000 euros por casa

02 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Una vez superada la ola de incendios que ha arrasado más de 330.000 hectáreas en toda España —«lo equivalente a seis veces la isla de Ibiza», según cifró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez—,

