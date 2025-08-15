La devastación de los incendios de Ourense, a vista de satélite

Imagen satelital del fuego en Chandrexa, el mayor activo en Galicia, con las llamas visibles.

Una decena de incendios forestales siguen activos este viernes en Galicia, concentrados todos ellos en Ourense (salvo uno en la provincia de A Coruña, en Toques). Todos ellos han consumido en la última semana alrededor de 32.000 hectáreas, diez veces más que en todo el último año.

De acuerdo con el último balance de la Consellería de Medio Rural, además del fuego de Toques (con unas 200 hectáreas) están activos nueve en Ourense, el más grande, en Chandrexa de Queixa, donde se unieron los focos de Requeixo y Parafita con más de 11.000 hectáreas quemadas; va camino de ser el que más superficie ha arrasado en la comunidad en la historia reciente, por ahora solo por detrás del de Folgoso do Caurel del 2022. Los otros se sitúan en Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron, con 2.500 hectáreas), Oímbra-A Granxa (8.000) y A Mezquita-A Esculqueira (8.000), tres que también están ya entre los más grandes de los últimos diez años en Galicia. Y hay que sumar Vilardevós-Vilar de Cervos (500 hectáreas), Vilardevós-Moialde (100), Vilardevós-Fumaces y A Trepa (50), Vilariño de Conso-Mormentelos (250) y Larouco-Seadur (800).

Conviene recordar que no son todos los incendios activos en Galicia, puesto que la Xunta solo comunica aquellos que superan las 20 hectáreas, los que afectan a espacios naturales, o aquellos en los que se decreta una situación especial por cercanía a viviendas, aunque no lleguen a ese mínimo de 20.

Llamas visibles desde el espacio en A Mezquita, con el servicio Copernicus.

¿Y cómo se advierte la magnitud de la catástrofe? Pues por el enorme volumen de medios desplazados, pero también con una mirada desde el cielo. En las últimas horas la ha proporcionado el servicio Copernicus, el programa de la Unión Europea de observación y monitorización de la Tierra. Proporciona datos de manera operacional y servicios de información gracias a una gran variedad de tecnologías, que van desde los satélites en el espacio a los sistemas de medición en tierra, mar y aire.

Humo y llamas, y terreno arrasdo en Oímbra.

Y gracias a esas tomas se aprecia la enorme superficie calcinada en Chandrexa tras unirse hace 24 horas dos grandes focos; el fuego vivo en A Mezquita; y el terreno abrasado en Oímbra. También se pueden apreciar las nubes de humo que han levantado.