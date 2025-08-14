Tres grandes fuegos sin control desbordan Ourense con más de 28.500 hectáreas quemadas

Un hidroavión, en las labores de extinción del fuego, en la comarca de Monterrei. Santi M. Amil

Nueva jornada negra en Ourense. Una más en la que sumar hectáreas quemadas a un balance que parece interminable y en la que cientos de vecinos de un buen número de núcleos de población vivieron horas de angustia, desalojados o confinados en sus viviendas. El avance de la docena de focos que llevan quemando la provincia desde principios de semana ha provocado que varios acabaran confluyendo en un solo frente. Ocurrió en Chandrexa de Queixa, el municipio en el que las llamas han devorado más superficie. El foco iniciado en el monte de Requeixo el pasado viernes y el que comenzó el martes en Parafita se han unido. Entre ambos superan las 11.000 hectáreas, parte de ellas en el municipio limítrofe de Manzaneda. Se ha convertido en uno de los mayores de la historia reciente en Galicia. También se sumaron los dos fuegos de Maceda, con más de 2.500 hectáreas.

Al cierre de esta edición, cinco grandes focos se mantenían activos en Galicia. Todos en la provincia ourensana: Chandrexa, Maceda, Oímbra, A Mezquita, Vilardevós y Larouco, con más de 28.500 hectáreas.

«Foi un inferno, arderon casas, granxas e animais» UXÍA CARRERA

Oímbra

El más complejo. El incendio que está dando más quebraderos de cabeza es el de Oímbra. La cercanía a los núcleos de población y la existencia de explotaciones ganaderas han complicado la labor de los equipos de extinción que, además, han tenido que luchar contra las condiciones atmosféricas. Desde la BRIF de Laza explican que se han juntado todos los requisitos para que el fuego avanzase de manera voraz: la ola de calor que secó totalmente el terreno, el fuerte viento que ha soplado durante las últimas horas y las importantes pendientes de la zona que complican el acceso. La comarca tiene un historial negro en cuanto a actividad incendiaria pero pocas veces hubo tanto riesgo para las aldeas concentrado en tan pocas horas, pese al refuerzo de las brigadas, que tuvieron incluso el apoyo de bomberos voluntarios llegados desde A Coruña.

Precisamente, un hombre de 46 años fue detenido este jueves, según informó la Guardia Civil de Ourense, por un presunto delito de imprudencia grave que habría causado el incendio de Oímbra, en el que resultaron heridos de gravedad tres brigadistas. Fuentes oficiales señalan que hay evidencias de que es el responsable de la autoría de dos focos del fuego que se originó el 12 de agosto. El hombre, vecino de A Gudiña, realizaba tareas de limpieza y desbroce con un tractor, a pesar del índice de riesgo extremo que se encuentra vigente.

riesgo en poblaciones

Desalojos y confinamientos. El día fue una montaña rusa de emociones para cientos de vecinos. En Monterrei hubo que desalojar durante la madrugada a los habitantes de Albarellos y se confinó a los de Mixós, Estevesiños, Vences e A Pousa. A primera hora de la mañana esta última medida se desactivó, pero a mediodía se decidía confinar a los de Casas dos Montes, en Oímbra, y A Madanela, en Monterrei. A sus casas pudieron regresar este jueves los vecinos de Bouza, en Viana do Bolo, que fueron desalojados debido al avance de las llamas del incendio activo en el concello limítrofe de A Mezquita.

movilidad

Cortes en carreteras y ferrocarril. También fue una jornada compleja para quienes entraban o salían de Galicia. Los que eligieron el tren sufrieron un nuevo calvario de esperas en las estaciones gallegas, especialmente en las de Santiago y Ourense. Renfe, que había reanudado el servicio de la línea hacia la meseta volvió a cortarla, en este caso por un foco en Zamora a media mañana. Y los que optaron por el coche también se llevaron algún susto. La A-52 estuvo cerrada al tráfico de forma intermitente en varios tramos. Llegaron a cortarse doscientos kilómetros, con retenciones importantes que acumularon un millar de vehículos. También se paró el tráfico en la N-525 y varias vías provinciales.

Colaboración vecinal

Ni caza ni pirotecnia. El mantenimiento del nivel 2 declarado en la provincia no solo implica una mayor prioridad en la disponibilidad de los medios de extinción tanto de la Xunta como de otras administraciones. También conlleva la implicación de los vecinos en sus interacciones con el medio. A las peticiones de precaución en el uso de maquinaria agrícola o las prohibiciones de usar pirotecnia estos días de celebraciones se ha sumado la decisión de la Xunta de prohibir cualquier actividad cinegética en la provincia de Ourense.

Más medios

Imposible frenar las llamas. La ubicación de algunos de los fuegos, en la zona fronteriza con Portugal ha facilitado la incorporación de apoyo desde Portugal. También han llegado a Galicia dos hidroaviones procedentes de Francia y siguen aumentando las cifras de medios aéreos y terrestres de la Xunta, como estatales a través de la UME y el Ministerio para la Transición Ecológica. Pese a ello no se pudo evitar un reguero de pérdidas materiales para los residentes de algunos pueblos que han visto arder casas, aperos de labranza, coches y tractores, e incluso han perdido parte de su cabaña ganadera.