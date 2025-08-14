Restablecida la circulación por tren entre Galicia y Madrid, cortada desde ayer por los incendios de Ourense

1/13 Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 2/13 Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 3/13 Decenas de personas esta mañana en la estación de tren de A Coruña ANGEL MANSO 4/13 Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 5/13 Decenas de personas esta mañana en la estación de tren de A Coruña ANGEL MANSO 6/13 Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 7/13 Decenas de personas esta mañana en la estación de tren de A Coruña ANGEL MANSO 8/13 Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 9/13 Decenas de personas esta mañana en la estación de tren de A Coruña ANGEL MANSO 10/13 Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 11/13 Decenas de personas esta mañana en la estación de tren de A Coruña ANGEL MANSO 12/13 Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 13/13 Pasajeros en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez

La línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia se ha restablecido en torno a las 10.00 de esta mañana, después de permanecer cortada desde la tarde de ayer como consecuencia de los incendios que asolan Galicia.

Según ha informado Renfe a través de sus redes sociales, un tren especial ha salido a las 9.45 desde Madrid Chamartín, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña; y con paradas en todas las estaciones de paso. Poco después, a las 10.00 salía el siguiente tren con destino Vigo, con 581 viajeros. También en Madrid está embarcando un tren con destino Ourense que viene desde Alicante..

La empresa de transporte ferroviario indica que «el resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina». Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif también ha anunciado el restablecimiento de la línea, «tras la revisión satisfactoria de la infraestructura y con la autorización previa del 112 Galicia.

Cientos de confinados y desalojados, comunicaciones cortadas y más de 22.000 hectáreas arrasadas en la ola de incendios LA VOZ

Desde Galicia, también están comenzando a embarcar viajeros en las estaciones de Vigo y A Coruña con destino Madrid y parada en Ourense. El que tenía que haber salido de A Coruña a las 5.14 está embarcando; muchos pasajeros pasaron la noche tapados con mantas que facilitó la Cruz Roja. También está embarcado otro desde Vigo, que tenía prevista su salida a las 6:00. .

La operadora tiene previsto programar más trenes especiales y el resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina.

Las comunicaciones por tren se interrumpieron ayer debido a que la tensión de la línea estaba cortada entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Miaman (Baños de Molgas), lo que provocó que los convoyes con origen en la capital española solo pudieran circular hasta Zamora y los que salían de las estaciones de A Coruña y Vigo finalizaran su recorrido en Ourense, desde donde no podían avanzar.

Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieran viajar y se vieran afectados por el fuego y cientos de personas permanecen en ellas pendientes de poder retomar su viaje.