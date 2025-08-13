Cientos de confinados y desalojados, comunicaciones cortadas y 13.000 hectáreas arrasadas en la ola de incendios

En la imagen, las viviendas de la aldea de Chas, en Oímbra, que se encontraban cercadas por los incendios; más de 300 vecinos de la provincia llegaron a estar confinados. ALEJANDRO CAMBA

La provincia de Ourense sigue llevándose la peor parte de la ola de incendios que asola Galicia en la última semana. Hasta una docena de fuegos forestales siguen consumiendo los montes de varios municipios, donde los fuertes vientos y la difícil orografía dificultan la extinción. La Xunta mantuvo el nivel 2 de emergencia activo durante el miércoles en todo el territorio provincial tras una noche en la que fue necesario evacuar o dejar confinados a decenas de vecinos en distintos núcleos, mayoritariamente ubicados en el macizo central, la zona más castigada por la ola de incendios. Pena Petada y Somoza, en Trives, se sumaron durante la noche a los evacuados de Pareisás y Pena Folenche y a los que también tuvieron que dejar sus viviendas en Maceda o en Parada Seca (Chandrexa), donde una mujer tuvo que ser evacuada con problemas respiratorios. En muchas más se ordenó a los vecinos no salir de sus casas. También se confinó a los 170 niños que participaban en un campamento infantil de la Xunta en la estación de montaña de Manzaneda, a sus monitores y a los turistas que disfrutaban estos días de esa instalación. Durante la tarde del miércoles, más de 300 vecinos llegaron a estar confinados en Viana do Bolo y A Gudiña, aparte de 25 dependientes en Chandrexa.

Pese al esfuerzo del operativo de extinción —están desplegados tanto efectivos y recursos de la Xunta y los concellos como del Ministerio de Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias— media docena de fuegos seguían anoche activos. Algunos han traspasado incluso las fronteras de municipios limítrofes. Es el caso del que se originó en la parroquia de Santiso, en Maceda, que entró ya en el de Montederramo y consumió 1.700 hectáreas en menos de un día. O el iniciado en Oímbra, que tiene buena parte de sus primeras 2.500 hectáreas quemadas en Monterrei.

Con todo, Chandrexa de Queixa sigue siendo el ayuntamiento con más superficie quemada. Sus dos focos —el que arrancó en Requeixo el pasado viernes, y el de Parafita que se activó este martes— sumaban ya 6.300 hectáreas a última hora de la tarde. También sigue activo el de A Mezquita, que avanzó mil en solo 24 horas y ha sido el causante de varios cortes intermitentes tanto en la A-52 y como en la N-525.

Pero además de por carretera, Galicia volvía a quedar incomunicada otra vez este miércoles con la meseta por ferrocarril poco antes de las tres de la tarde. Renfe organizó transbordos para los pasajeros de algunos trenes afectados, pero a las 20.30 horas, Renfe informó de la suspensión definitiva del servicio por la mala evolución del incendio que obligó a cortar la tensión entre Sanabria y Baños de Molgas. Las estaciones de tren gallegas y la madrileña de Chamartín permanecieron abiertas toda la noche para acoger a los afectados.

A los incendios que siguen sin control hay que sumar otra media docena estabilizados, pero que siguen quemando: el de Seixalbo en Ourense; el de Castro de Escuadro en Maceda; el de Mormentelos en Vilariño de Conso, el de Paredes (Montederramo) y el de Moialde, en Vilardevós. Juntos sumaron este miércoles cerca de 900 hectáreas. Controlado quedó este miércoles el incendio en Samos, en Lugo, tras arrasar 200 hectáreas.

En Ourense, el cómputo incendiario se acerca a las 13.000. Una pérdida natural a la que hay que sumar las materiales en enseres y ganado. En Oímbra ardieron tres casas, dos de ellas deshabitadas y otra vacía y también se quemó una en Monterrei que estaba abandonada. Pero lo que más preocupa son los heridos. Quince personas han tenido que ser atendidas, según los datos del 112. Los más graves son tres miembros de las brigadas de Oímbra, ingresados con quemaduras en la unidad de cuidados intensivos del Chuac.

Para ellos tuvieron un recuerdo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, desde el centro operativo de emergencias instalado en Ourense. Allí el director xeral de Montes, Manuel Rodríguez, que está al frente del operativo, les explicó pormenorizadamente las decisiones tomadas a lo largo de la noche, especialmente las que implicaron el confinamiento de vecinos en varias localidades. «En caso de incendio, las carreteras son peligrosísimas. La gente se muere intentando salir o llegar a un pueblo porque quiere ayudar. Esas vías de escape pueden quedar cortadas y convertirse en ratoneras. Todos tenemos en la retina lo que pasó en Pedrógão, Portugal, hace unos años», recordó.

La conselleira recordó que solo en lo que va de agosto se han producido 250 incendios forestales más que en toda la temporada anterior y agradeció el esfuerzo tanto a las fuerzas de seguridad del Estado y la UME como a los miembros del operativo de la propia Xunta. «Estanse sumando incluso voluntarios fóra de quenda aos labores de extinción», destacó.

Se incorporó un nuevo avión tipo Foca a los tres que ya trabajaban en la comunidad, sumados al dispositivo de la Xunta. El último recuento computaba 118 medios aéreos, 291 brigadas, 193 agentes forestales, 194 motobombas y 31 palas sobre el terreno, entre otros recursos.

Tanto la conselleira como el delegado del Gobierno coincidieron en apuntar a la intencionalidad de los fuegos y al riesgo al que esas acciones abocan a los vecinos. «É gravísimo o que está pasando e investigaremos a orixe dos distintos incendios con todos os medios da UIFO e a colaboración da Policía Nacional e Autonómica», dijo Gómez.

Desde que comenzó la temporada, la Guardia Civil ha identificado a una decena de posibles pirómanos. El último, una mujer de 34 años y vecina de Cee por dos supuestos delitos de incendio forestal en Laxe.

El fuego obliga a realojar a 25 grandes dependientes de Chandrexa

De la voracidad de las llamas tampoco se libran las residencias de ancianos salpicadas por la provincia de Ourense. El martes fue la de A Mezquita y este miércoles le tocó a la de Chandrexa de Queixa. En total, cerca de un centenar de mayores tuvieron que ser realojados en otros centros asistenciales lejos de las llamas. En el caso de la residencia de mayores de Chandrexa de Queixa se decidió trasladar a Ourense ciudad a 25 grandes dependientes. Desde Política Social explican que es una medida preventiva y que el resto de usuarios (45) se quedarán en el centro. El traslado se hizo a media tarde de este miércoles en ambulancias. Los 49 de A Mezquita seguirán una noche más en Arnoia.