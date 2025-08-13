Casi una decena de investigados por provocar incendios este verano en Galicia

Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a una mujer 34 años y vecina de Cee como la supuesta autora de dos delitos de incendio forestal en el lugar de Boaño, municipio de Laxe. El día anterior hizo lo propio con una sexagenaria natural de la parroquia de Frixe, en Muxía, que se sospecha que pudo originar cinco siniestros en el municipio en el que vive. Ambas mujeres fueron identificadas gracias a las declaraciones de varios testigos. Y el mismo martes, la Policía Local de Ribeira remitió un atestado a la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) que relacionaba a un joven con un incendio forestal registrado el pasado viernes en la parroquia de Palmeira del municipio coruñés. Fue hallado a escasos metros del foco con material con el que podría haber prendido el fuego, oculto en su ropa. También se está indagando sobre su presunta implicación con varios siniestros ocurridos con anterioridad en la zona.

Son los tres últimos casos conocidos de presuntos pirómanos identificados, aunque desde que arrancó la temporada estival, hay al menos otras seis personas investigadas en la comunidad por el mismo motivo.

Entre esas seis personas están dos que la semana pasada fueron detenidas por su presunta relación con incendios en Ourense. El primero fue un hombre de 28 años, cazado el pasado miércoles por efectivos aéreos cuando procedía a prender un fuego de forma intencionada en el entorno del monte Canibelos, en la zona de A Lonia. Sin embargo, fue puesto en libertad el día siguiente, con la obligación de compadecer semanalmente ante el juzgado ourensano mientras continúa la investigación.

El mismo día otra persona fue puesta a disposición judicial por su presunta relación con un incendio forestal registrado durante la anterior semana en el municipio ourensano de Celanova. Llevaba meses bajo vigilancia y se la relaciona con otros 20 fuegos intencionados, producidos entre 2024 y 2025.

Las penas por poner fuego al monte: hasta 20 años en función del tamaño, las consecuencias o el riesgo para las personas Elisa Álvarez

Además, el sábado anterior fue arrestado otro varón de 51 años como supuesto autor de un incendio en Noalla, parroquia de As Pontes. Según fuentes policiales, la detención se produjo poco después de que varios vecinos alertaran sobre la presencia del individuo merodeando por las inmediaciones del domicilio de un familiar, que finalmente fue localizado en las cercanías al fuego por la Policía Local de Sanxenxo. El sospechoso se mostró agresivo con los agentes y llegó a amenazarles con una navaja.

Tres casos en julio, dos de ellos por imprudencias

El mes anterior, un vecino de Verín tuvo que tomar declaración por presuntamente causar dos incendios forestales en días consecutivos. Uno de ellos ocurrió a finales de junio en Pazos y el otro, un día después en A Rasela. En ambos casos, el fuego se habría originado debido a la imprudencia del investigado mientras realizaba labores con maquinaria agrícola.

También fue investigado en julio un vecino de 69 de San Xoán de Río, acusado de un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave en la localidad de Seoane de Argas, y un residente de Viveiro, detenido por causar daños e incendiar contenedores de basura y sombrillas de negocios hosteleros.

Se mantienen abiertas varias investigaciones para hallar a más incendiarios

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, aseguró este martes que la UIFO está realizando varias investigaciones para encontrar a los responsables de varios de los incendios está sufriendo Galicia. Calificó la situación actual de la comunidad de «atentado» y aseguró que «estamos a ter unha altísima actividade incendiaria en Galicia. Se ben os lumes de finais de xullo eran moitos por causas agrícolas, estes que estamos a ter nas dúas últimas semanas xa teñen unha clara intencionalidade», añadió.

Hay varios incendios que, pese a no haber sido procesado ningún presunto responsable, se sospecha que fueron intencionados. Uno de ellos el de Vilardevós, iniciado hace dos semanas en su parroquia de Terroso. Su alcaldesa, Eva Pérez, aseguró que «un incendio ás once da noite con tres focos é difícil pensar que poda ser casual». La Policía Local de Santiago, así como agentes de la Policía Nacional, también buscan al posible presunto autor de un conato iniciado este martes en la calle de acceso al cementerio compostelano de Boisaca. Un vecino alertó de la presencia de esta persona en la zona minutos antes de que comenzara el fuego.

«El que plantó fuego en Corme Aldea fue a por las casas, no a por el monte» TONI LONGUEIRA

Un estudio publicado en abril por la UFIO desvelaba entre sus conclusiones que el 62 % de los casi 3.400 fuegos originados en Galicia entre 2022, 2023 y 2024 fueron provocados. A ellos hay que sumar los que se producen por negligencias (un 14,5 %) y por accidentes (un 4,7 %). Las penas por provocar un fuego pueden llegar a ser de hasta 20 años de prisión, dependiendo de su tamaño, sus consecuencias o su riesgo para las personas, según el Código Penal. Aquellas personas que, aunque sin intencionalidad, provoquen uno debido a una imprudencia grave pueden enfrentarse también a entre uno y tres años de cárcel.