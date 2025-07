La Xunta pide al Gobierno que no le envíe menores migrantes porque no tiene capacidad para acogerlos

Un rescate a migrantes, entre los que había menores, en imagen de archivo MSF / HANNAH WALLACE BOWMAN | Europa Press

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha vuelto a insistir este jueves en que Galicia no tiene ni una sola plaza más para acoger a menores migrantes no acompañados, por lo que sigue pidiéndole al Gobierno diálogo, consenso y financiación. Se refiere la conselleira a la propuesta que el ministerio les hizo a las comunidades para trasladar a los cerca de cuatro mil niños que se agolpan en los centros de Canarias, Ceuta y Melilla.

Tras las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saínz, en las que pedía el mismo trato para los menores procedentes del norte de África que para los ucranianos, Fabiola García recordó que Galicia, junto a otras diez comunidades, recurrió ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley por considerar que invade competencias autonómicas con el objetivo de «frear unha imposición nova» por parte del Ejecutivo.

Aseguró la conselleira que Galicia «é unha terra solidaria e acolledora», pero dijo que no se puede ser solidario con lo que no se tiene, argumentando que el servicio de protección autonómico tiene una sobreocupación del 108 %. «Non hai nin unha soa praza para acoller menores», afirmó.

Preguntada sobre si la comunidad podría aumentar la capacidad de su sistema de acogida, afirmó Fabiola García que Galicia no dispone de recursos habitaciones, y recordó que el sistema de integración gallego es total y no quieren crear guetos o macrocentros solo para menores extranjeros. «Cremos que a forma de integrarse nunha comunidade é estando con nenos e adolescentes desta comunidade autónoma. Co cal, pedimos ao Goberno que non nos envíe menores non acompañados porque non temos capacidade residencial para acollelos», aseguró.

Por eso reiteró la petición al Gobierno de volver al diálogo y al consenso y describió como «unha tomadura de pelo» que pretenda enviar a Galicia 317 menores «e cero ao País Vasco e cero a Cataluña». También criticó que el Ejecutivo central afirme que solo financiará la recepción de esos menores, y que tengan que ser los gallegos los que «sustenten a todos estes menores ata que fagan os 18 ou ata que saian do sistema».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también defendió que Galicia es un pueblo solidario y acogedor, «pero quere acoller ben», algo que en su opinión debe hacerse de forma planificada, coordinada y con financiación. «Se non se fai así, e se fai unha especie de trágala desde o Goberno central por sacarse de enriba un problema, as cousas faranse moi mal. E espero que esteamos a tempo de facer as cousas ben», dijo.