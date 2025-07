La conselleira de Política Social afirma que acoger a otros 317 menores migrantes hará «quebrar o sistema de protección galego»

EUROPAPRESS

Galicia no está en condiciones de hacer frente, en ningún caso, a la llegada de los 317 menores migrantes no acompañados que propuso el Ministerio de Juventud e Infancia. Así lo aseguró y reiteró la conselleira de Política Social, Fabiola García, en su intervención en el Parlamento gallego. «Estamos ante unha imposición dun novo trágala que Galicia non vai aceptar», dijo.

El Gobierno dio a conocer a las comunidades el reparto de los cerca de cuatro mil niños que actualmente están bajo la tutela de Canarias, Ceuta y Melilla, que no tienen capacidad para acoger a más, y que a la comunidad gallega le corresponderían 317. La titular de Política Social afirmó que Galicia «sempre se caracterizou por ser unha terra solidaria, pero isto require unhas reglas de xogo claras e mais equitativas».

Tras conocer la propuesta del ministerio, la Xunta mostró su enfado y disconformidad por el reparto, del que se excluye al País Vasco y a Cataluña. Esta última aceptó acoger voluntariamente a 31 menores, como venía haciendo en los últimos acuerdos. También trasladó el Ejecutivo gallego su rechazo a que el Gobierno solo se haga cargo de los gastos de la llegada de los niños, y no tenga en cuenta el resto de costes que asumirán íntegramente las comunidades.

Fabiola García dijo que esta decisión prevé «quebrar o sistema de protección» de Galicia, que se encuentra al 108 % de su capacidad, por lo que invitó al Gobierno a aplicar «consenso» en el posible reparto. «Galicia non vai aceptar esta imposición», dijo la conselleira, acerca de esa decisión ante la que ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, junto con otras diez comunidades autónomas (todas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, del PSOE).

El recurso judicial presentado por la Xunta alega que el Gobierno central invade competencias autonómicas con este reparto obligatorio regulado por real decreto ley, ya que la protección de los menores es exclusiva de las comunidades.

La diputada del PPdeG Noelia Pérez señaló que las medidas adoptadas en esta materia muestran que el Ejecutivo «non goberna para os españois», sino para conservar el poder «porque todo vale para manter a cadeira de Pedro Sánchez».

«Non hai macrocentros, non hai guetos, non podemos ser refféns do escaso diálogo e que se utilice os menores migrantes como moeda de cambio. Solidarios si, pero non solidarios co que non temos», afirmó la conselleira.