La Xunta oficializa el cese de José Antonio Campo Andión al frente del IGE tras más de quince años en el cargo

De izquierda a derecha, José Manuel Campo Andión, histórico director del IGE; y Juan Carlos Reboredo, director de la Oficina Económica

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha hecho público el cese de José Antonio Campo Andión (Castro de Rei, Lugo, 1950) al frente del Instituto Galego de Estatística (IGE), cargo que ostentaba ininterrumpidamente desde el año 2009, cuando Feijoo logró la presidencia de la Xunta tras cuatro años de bipartito. Previamente, este matemático lucense, de 75 años, había estado al frente de este organismo desde los tiempos de Fraga, con José Antonio Orza en la Consellería de Facenda.

Hace ahora tres meses, Alfonso Rueda anunció que el IGE dejaría de estar bajo el paraguas de la Consellería de Facenda para depender directamente de la Presidencia, y más en concreto, de la Oficina de Coordinación Económica, una entidad de reciente creación. Esta oficina, desde su nacimiento hace ahora algo más de un año, está al cargo de Juan Carlos Reboredo, catedrático de Economía de la USC. Y precisamente es esta persona la que se encargará de asumir la dirección del IGE, ya metida en la estructura de la Presidencia.

Este movimiento ha generado cierto ruido en el entorno de San Caetano por el perfil de Campo Andión, un veterano que había sido confirmado en el puesto cuando se inició esta legislatura. También por el cambio de dependencia del IGE, de Facenda a Presidencia, que se interpretó en algunos asientos de la oposición como una manera de tomar un mayor control de este organismo después de que presentara un trabajo, el del uso del idioma gallego, cuyos resultados no gustaron en el Gobierno gallego.

Desde la Xunta, sin embargo, sostienen que el cambio al frente del IGE se hace a la vez que ese cambio en el organigrama, y para evitar duplicidades de cargos. La modificación incluye también la creación de una subdirección xeral de Coordinación, Estudos e Seguemento, donde se encajará el IGE. «A Oficina de Coordinación Económica terá capacidade para recompilar os datos existentes, ordenalos e mesmo amplialos para coñecer de forma precisa a realidade galega», apuntaba la Xunta cuando anunció esta nueva estructura, a mediados del mes de marzo. Campo Andión se dio a conocer cuando llegó a la Xunta en los años 90; era el encargado de presentar los datos oficiales de crecimiento de Galicia, y otras estadísticas.

El caso de José Antonio Campo Andión quizá no resista comparación con ningún otro. Por lo menos, en lo que a longevidad se refiere al frente de un organismo público. Porque el matemático gallego lleva ya al frente del Instituto Galego de Estatística (IGE) la friolera de 29 años. Eso sí, no de forma ininterrumpida. La primera etapa, de 1991 al 2005, en tiempos de Manuel Fraga, con José Antonio Orza de conselleiro. Y la segunda, con la llegada de Feijoo, desde el 2009 hasta ahora. Es decir, que si se le suma Alfonso Rueda, lleva ya tres presidentes de la Xunta a sus espaldas. Solo hay un paréntesis en su carrera, que coincide con la presidencia de Emilio Pérez Touriño, que se trajo a un viejo amigo de Murcia para el cargo, José Colino Sueiras. Pero no agotó la legislatura y acabó como director xeral de Planificación y Fondos Europeos; le sustituyó Ángel Tarrío, que ocupa hoy precisamente ese puesto en la consellería liderada por Miguel Corgos.

El matemático que sobrevivió a tres presidentes de la Xunta mario beramendi

Campo Andión llegó al IGE en 1991, dos años después de su creación. Le precedieron en el cargo Ignacio Casal Lino, el primer director, y José María López Zumel. Licenciado en Matemáticas por la USC, perteneciente al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, era por aquel entonces delegado del Instituto Nacional de Estadística en la provincia de Segovia.

A sus 75 años, Campo Andión no tenía demasiadas ganas de jubilarse. Afable, buen conversador, poco amigo del protagonismo y con una mente privilegiada para el análisis, el matemático se había granjeado el reconocimiento en toda la Administración autonómica. Y sus casi tres décadas al frente del IGE así lo acreditan. Porque ha liderado todo el cambio de una institución clave en el suministro fiable de datos para sustentar la acción de gobierno: en las proyecciones de crecimiento económico, en demografía, en la situación que viven los hogares...

En el 2005, con el bipartito en la Xunta, el PP se lo llevó al grupo parlamentario para trabajar en el análisis de datos que sustentase el trabajo de oposición. Y cuatro años después, Feijoo lo recuperó. Hasta hoy. Los cinco cambios efectuados por Miguel Corgos afectaban a las direcciones generales, pero no a las entidades instrumentales adscritas a Facenda, entre las que está el IGE y también la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) o el Consello Económico e Social (CES). Sin embargo, el relevo de Campo Andión no tiene que ver con el conselleiro de Facenda, sino con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.