A poboación de Galicia que fala sempre en castelán xa supera a que o fai sempre en galego

Participantes nunha edición do Correlingua MIGUEL MIRAMONTES

O galego perde espazo como lingua de comunicación habitual en Galicia. Segundo datos feitos públicos este venres polo Instituto Galego de Estatística (IGE) xa son máis os residentes na comunidade que falan sempre en castelán, un 29,66 %, que os que falan sempre en galego, un 24,37 %.

A información procede dun módulo específico da Enquisa estrutural de fogares publicado esta mañá, sobre coñecemento e uso do galego, realizado a partir de case 10.000 enquisas. Os datos anteriores eran do 2018, e reflectían a situación inversa, co galego sempre nun 30,57 % e o castelán sempre nun 24,40 %.

A situación non cambia se se engaden os que empregan ambas linguas, pero con predominio dunha delas. Así, sumando os que falan só galego e os que falan máis galego que castelán, a porcentaxe actual chega ao 43,23 %, 6 puntos menos que hai cinco anos, os mesmos que medra a suma dos castelanfalantes permanentes e os que falan máis castelán, que son maioría na comunidade, representando o 53,77 %.

Entre os que falan sempre na lingua propia de Galicia, hai unha perda de falantes entre os grupos de menor idade. Entre os 5 e os 14 anos falan só en galego o 7,04 % dos rapaces, mentres que máis da metade (o 53,67 %), falan só en castelán. Porén, no grupo das persoas de 65 ou máis anos, os galegofalantes exclusivos son o 40,34 %, fronte a un 16,93 % de falantes de castelán sempre.

Chama a atención o uso do galego na infancia, dado que o 38,42 % dos habitantes de Galicia que teñen fillos manifesta falarlles en galego sempre, algo que semella non bastar para prender neles o uso habitual desta lingua.

En canto a saber falar o galego, o 16,60 % da poboación maior de 65 anos confesa saber pouco ou nada, fronte ao 51,28 % que di saber falalo moito. De novo, o dato máis salientable está entre os máis novos: un de cada tres rapaces de cinco a catorce anos (o 32,44 %) sabe falar pouco ou nada en galego.

Distribución xeográfica

Por áreas, as de Vigo, A Coruña e a de Ferrol-Eume-Ortegal son as que presentan menores porcentaxes de poboación que fala sempre en galego sempre ou máis que en castelán, cun 20,13 %, un 25,04 % e un 28,39 %. No outro extremo, a lingua galega é predominante na Costa da Morte (84,92 %) e a área de A Coruña suroriental (82,97 %).

Nas sete cidades o castelán gana a partida ao galego en todas, sendo o concello de Santiago o que ten máis predominio da lingua propia (o 44,52 % da poboación de cinco ou máis anos fálaa sempre ou de xeito predominante), e Vigo o de menor presenza (13,46 %).

A Xunta relaciona os datos coa chegada de poboación do exterior

O secretario xeral de Lingua da Xunta, Valentín García, destacou que segundo os datos do IGE, sete de cada dez galegos din empregar algunha vez o galego. Respecto ao avance deste último idioma nos últimos cinco anos, vinculouno coa chegada de residentes dende o exterior, que cifrou en 115.000 persoas no período analizado (2018-2023). «Trátase dun dato moi importante que inflúe directamente no incremento de castelanfalantes, converténdose tamén nun nicho de potenciais neofalantes, para os que desde a Administración autonómica estamos deseñando medidas como son os cursos específicos que anunciamos esta mesma semana», valorou.

García, que fixo estas consideracións no acto de presentación en Santiago dos novos recursos do portal Neofalantes.gal, tamén considerou que o galego «continúa na senda de ser a lingua cooficial máis empregada no conxunto do Estado e a maioritaria no territorio, sendo un 29,2 % os que manifestan utilizar unicamente o castelán de maneira habitual», mentres que «practicamente o 100% da poboación é quen de desenvolverse en galego na súa vida». Así, asegurou que o 94,6 % da poboación di dominar a expresión oral, e o 84,4 % di ter competencias escritas, mentres que o 93,4 % entende o galego falado, e o 96,4 % di poder ler neste idioma.