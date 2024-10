Reaccións ao informe sobre a lingua: a oposición atribúe o retroceso do galego ás políticas do PP, e a RAG reclama medidas urxentes e un pacto polo idioma

Manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego no mes de maio na Coruña MARCOS MÍGUEZ

Os datos sobre a situación do galego que vén de publicar o IGE este mesmo venres teñen unha conclusión para os partidos da oposición: «As políticas do PP levaron a un retroceso». A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estableceu esta mañá unha relación de causalidade directa entre o considerable retroceso do galego que reflicte a enquisa e as políticas lingüísticas levadas a cabo polo PP na Xunta, as cales, segundo a líder nacionalista, están a poñer en risco a supervivencia do propio idioma.

Pontón sinalou directamente ao decreto aprobado por Alberto Núñez Feijoo no 2010, que, dixo, supuxo a ruptura do consenso lingüístico imperante ata entón. «Só ou 7% dos nenos e meniñas entre 5 e 14 anos, a xeración educada integramente baixo ou decreto da vergoña, falan galego sempre, a metade que en 2018», lamentou a portavoz do BNG.

Ante esta situación crítica, Pontón reclama a Rueda que convoque de urxencia aos líderes dás forzas políticas (xa o anunciara esta semana o conselleiro de Cultura e Lingua para o día 24) e que compareza non Parlamento, así como a supresión inmediata do «decreto da vergoña». A líder nacionalista insistiu en que «o PP logrou converter a escola nun elemento de desgaleguización, estamos ante unha sangría do galego que é ou resultado dás decisións políticas; non imos permitir que lle rouben vos nenos e meniñas a liberdade de falar en galego», advertiu Pontón este venres desde O Grove.

A portavoz de Lingua do Grupo Socialista, Silvia Longueira, apunta que a caída de galegofalantes supón unha «emenda á totalidade» das políticas de lingua do goberno galego. A responsable socialista sinala que estes datos «dan a medida das consecuencias das políticas galegofóbicas do goberno galego», que teñen situado á lingua nunha «situación límite».

A deputada socialista lembra que o presidente da Xunta, que «chegou ao goberno detrás da pancarta de Galicia Bilingüe», hoxe está máis preto dunha Galicia monolingüe en castelán. E denuncia que Rueda acumula os dous fitos máis negros para a lingua galega por parte dun goberno da Xunta, que son «conseguir que os falantes en castelán superen por primeira vez aos galegofalantes en Galicia e ter ordenado o voto en contra do uso do galego no Congreso dos Deputados».

Visión crítica dende a cultura

Pola súa parte, Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, lamentou que os datos son «demoledores» e poñen enriba da mesa a necesidade de recuperar o consenso lingüístico que se rompeu co decreto do 2010, un marco, ao seu xuízo, que debe ser superado, porque evidenciou «ser un fracaso». «Tanto nós como o Consello da Cultura Galega coincidimos dende hai tempo non diagnóstico de perda de falantes, e o Goberno galego non pode mirar para outro lado; nese sentido, as declaracións do conselleiro de recuperar un pacto pola lingua son esperanzadoras e parécenme unha moi boa idea», sostén Freixanes.

O presidente da RAG considera que se debe actuar en catro frontes: a familia, a escola, as administracións e os medios de comunicación, tanto os tradicionais como os novos. «Hai que abordar todo dende unha perspectiva global, pero non reducilo ao ensino, que é unha parte, e temos que actuar non dende imposicións senón dende estímulos de uso, porque a realidade é moi sombría», lamenta.

Por outra parte, o presidente da Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, asegurou que o informe do IGE é o resultado previsto da política de exclusión do galego en tódolos ámbitos, non só na escola, senón tamén na xustiza, no lecer e no audiovisual. «De feito, vimos de enviar unha denuncia á ONU para o exame periódico universal dos dereitos humanos, para que se posicionen sobre a discriminación do idioma galego que impide que os cidadáns poidan exercer os seus dereitos», dixo Maceira, quen tamén se pronunciou sobre a falla de aplicación e avaliación do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que data do ano 2004.