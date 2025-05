Los trabajadores de ambulancias critican que la reforma de la Lei de Saúde les excluya de la atención psicológica tras una agresión

Una ambulancia en las urgencias del Salnés Martina Miser

Los sindicatos del transporte sanitario han manifestado conjuntamente su malestar con la reforma de la Lei de Saúde de Galicia que está llevando a cabo la Xunta para proteger a los trabajadores frente a las agresiones. Aunque se incluye a este colectivo en la modificación, no en determinados aspectos clave, lamentan, «nos deja fuera en los temas de formación, prevención y atención psicológica», explica Roberto Rodríguez, de CC.OO. Aunque representan al sector de las ambulancias, las organizaciones sindicales recuerdan que esta exclusión se extiende a todos los trabajadores que no son personal de Sergas y que también son víctimas de agresiones en el entorno sanitario, como los de seguridad, mantenimiento o limpieza. «Que se busquen a vida coa súa empresa. A Xunta non ten pensado prestarlles atención psicolóxica», añade Ernesto López, de la CIG.

Los sindicatos han presentado alegaciones al nuevo texto, pero lamentan que la reforma parta ya de un incumplimiento de la ley al no incluir en las negociaciones a estas organizaciones sindicales, «no quieren que llevemos un espejo en el que se reflejan las deficiencias de la ley», apunta Marcial Rodríguez, de UGT. La Xunta, esgrimen, se equivoca en el planteamiento «pretendendo paliar o risco de agresións co código penal e con sancións, cando hai que artellar un sistema para que a agresión non se chegue a producir», concluye el representante de la CIG.

La negociación debería llevarse a cabo con la totalidad de las personas afectadas, insisten, porque la reforma se centra en el personal del Sergas, pero en el ámbito sanitario trabajan muchos otros colectivos.

Sobre el número de agresiones que sufren los empleados de las ambulancias, no existe un registro y los únicos datos que se conocen, apuntó el representante de UGT, son del año 2011 en el ámbito urgente extrahospitalario. En este informe casi el 70 % de los trabajadores admitían haber sufrido agresiones verbales y un 35 % físicas.