Los condenados del crimen de Samuel Luiz pedirán este lunes una rebaja de las penas

Imagen del juicio por el asesinato de Samuel Luiz, en noviembre del 2024. César Quian

En apenas 48 horas el caso de Samuel Luiz entrará en una nueva fase. Hace algo más de dos meses, la jueza Elena Pastor ponía un punto y aparte a cinco semanas de juicio con un fallo que imponía penas de entre 24 y 10 años de cárcel a Diego Montaña, Alejandro Freire, Kaio Amaral y Alejandro Míguez. Quedaba libre Katy Silva, la quinta acusada a la que se absolvió y que ya no pasará por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Será la única. Los condenados por acabar con la vida del joven auxiliar de enfermería el 3 de julio del 2021 en el paseo marítimo coruñés se enfrentarán de nuevo a la madrugada que les cambió la vida. Lo harán junto a sus defensas, que tras presentar sus recursos de apelación cuestionarán algunas de las conclusiones a las que llegó el jurado popular.

La sentencia de la jueza puso negro sobre blanco a lo ocurrido aquella fatídica noche pospandémica: fue la homofobia de Diego Montaña la que motivó el ataque de una «jauría humana». Estas dos cuestiones son, sin embargo, las que plantearán en la vista de apelación de pasado mañana unos abogados que buscan reducir —en la medida de lo posible— las condenas de sus clientes. Y en el caso del cómplice de asesinato Alejandro Míguez —actualmente en la calle a la espera de una sentencia firme—, que nunca llegue a pisar la cárcel.

Manuel Ferreiro, el letrado que veló por la inocencia de Míguez, ha mantenido una actitud positiva y tranquila desde que se conoció el fallo, y en la vista defenderá que se aplique el mismo rasero para su cliente, condenado a estar diez años en prisión, que para Katy Silva. «Su presencia [la de la joven] en el grupo la absolvió, y a mi cliente lo condenó», dijo tras conocer el veredicto de un jurado que consideró probado que «intervino durante toda la persecución, impidiendo la huida y defensa de Samuel».

La incapacidad de defensa del joven de origen brasileño es uno de los puntos que pone en duda David Freire, el abogado de Alejandro Freire (conocido como Yumba), en su recurso de apelación. Según le ha explicado a La Voz, «la presencia de los senegaleses que ayudaron a Samuel durante la paliza es incongruente con que se aplique la circunstancia agravante de alevosía» a Yumba, porque la víctima no habría estado indefensa.

Los atenuantes

Además, el recurso se centrará en que no hubo intención de matar y pide que se reconozcan los atenuantes: consumo de alcohol y cocaína y el trastorno mixto de personalidad de su cliente. «Mi batalla se centra en estas cuestiones, y espero que haya una rebaja de la pena que se quede en torno a los diez años», explica. La jueza le impuso a Alejandro Freire una condena de veinte años de cárcel, siendo este preso el único, junto a Diego Montaña, al que las cámaras captaron agrediendo a Samuel. Según la sentencia, su papel consistió en agarrar por el cuello a la víctima para facilitar el ataque del resto de los presentes.

La patada que le propinó Kaio Amaral a Samuel volverá a ponerla en duda Ramón Sierra en su recurso. Amigos del grupo confirmaron, cuando tuvieron que testificar y obligados a decir la verdad, que Amaral «había cargado la pierna para golpear a Samuel», pero una farola impide ver con nitidez si el golpe se produjo o no. En esta vista de apelación, su letrado insistirá en que no hubo tal agresión y que «el veredicto fue incongruente en varias cuestiones». Se refiere a que los nueve miembros del jurado popular dieron por probado que la patada existió. También apuntaron que «intervino activamente en la persecución, impidiendo la defensa y huida de Samuel». Sin embargo, no se alcanzó consenso para probar que «intervino activamente en la persecución dando golpes».

Kaio Amaral, que fue condenado a 20 años y medio por asesinato y robo con violencia —se quedó con el móvil de Samuel—, está según su abogado, «esperanzado» con la vista de apelación porque «siempre ha mantenido que es inocente». «Pero este caso —añade— se juzgó como un ataque en manada, en parte por lo mediático que fue, y eso le perjudicó».

El abogado de Diego Montaña, Luis Manuel Salgado, se centra en su recurso en que no hubo intención de matar ni se trató de una agresión homófoba. En caso, por ejemplo, de que el TSXG no contemple la agravante de discriminación por orientación sexual, según fuentes expertas en Derecho Penal, su condena, de 24 años, «se reduciría unos cinco o diez años».

La asociación ALAS, que participó en el juicio como acusación popular, confiesa que «después de lo ocurrido con Dani Alves, tenemos miedo de que algo pueda cambiar, pero la sentencia está muy bien fundamentada y tipificada. Es muy sólida».