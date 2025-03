Rueda y Moreno Bonilla rechazan el reparto de menores inmigrantes impuesto por Junts y el Gobierno

Julio Munoz | EFE

Alfonso Rueda ha rechazado el pacto entre el Gobierno y Junts per Catalunya para el reparto de menores inmigrantes no acompañados por las comunidades, que reduce al mínimo el número que acogerá Cataluña.

El titular de la Xunta afirmó que Galicia no puede aplicarlo por varios motivos. Uno es que «esto no es forma de funcionar». «Si nos dicen no hace mucho que Puigdemont iba a decidir cuántos menores tienen que venir a Galicia y Andalucía no nos lo creeríamos, pero esta pasando», añadió.

Además, Rueda afirmó que las plazas para recibir inmigrantes en Galicia «están colmatadas», por lo que reclamó «consenso» y una ampliación de los recursos, pero eso «no se habló» en la conferencia sectorial celebrada ayer lunes, sino que «hoy el señor Puigdemont nos dice qué tenemos que hacer».

Rueda hizo esas declaraciones durante una comparecencia en el sevillano palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, con el presidente de esa comunidad, Juanma Moreno (PP).

Julio Munoz | EFE

Los argumentos de ambos mandatarios coincidieron. Moreno criticó la «enésima cesión a Junts y Puigdemont» y criticó que sea «un prófugo de la Justicia» que vive «a dos mil kilómetros de España» quien «decide nuestra política migratoria».

Moreno reclamó al Gobierno que garantice la «seguridad de las fronteras» y le exigió también que recuerde que los inmigrantes «son personas» porque «los mandan como paquetes de Amazon», de forma anónima y totalmente «deshumanizados», sin recursos para atenderlos. Se preguntó si el Gobierno, en su irresponsabilidad, pretende que en las comunidades «los metamos debajo de un puente si no tenemos sitio».

Los dos presidentes también trataron el modelo de financiación. Rueda no negó que hay diferencias de enfoque entre ambas comunidades —Galicia quiere dar más peso a la dispersión y el envejecimiento mientras Andalucía prima el peso poblacional—, pero se mostró seguro de que sin el Ejecutivo abre una negociación «Galicia y Andalucía discutiremos» pero después se llegará a un acuerdo «en el que todos cedemos para que todos ganemos». El problema es que «es imposible» dar ese paso si el Gobierno no abre la negociación porque saber que «con quienes no podrán llegar a un acuerdo es con el independentismo catalán».

Moreno dijo que «no existe ninguna voluntad por parte del Gobierno de llegar a ningún acuerdo» porque «le limitan sus acuerdos con los independentistas, que quieren comer aparte y con un menú especial que tendríamos que pagar el resto de los comensales. Ese es el problema que tiene la señora [María Jesús] Montero», vicepresidenta y ministra de Hacienda, a quien reprochó haber cambiado el criterio que mantuvo durante años cuando era consejera en Andalucía. «Esta legislatura acabará sin nuevo modelo de financiación porque no le interesa a la señora Montero ni al señor [Pedro] Sánchez», sentenció

Los dos mandatarios presidieron el Segundo Encuentro Andalucía-Galicia, continuación del celebrado en el 2021 cuando Alberto Núñez Feijoo era presidente de la Xunta.

El propósito principal de la cumbre era la firma de un acuerdo para el intercambio de mejoras en materia educativa. El pacto prevé que la Junta de Andalucía acceda al sistema de FP gallega, en concreto al modelo que sigue el Centro Galego de Innovación en Formación Profesional Eduardo Barreiros de Ourense.

Por su parte, la Xunta tendrá acceso a la plataforma informática Séneca, «el cerebro que controla los datos docentes de 8.000 centros educativos en Andalucía», explicó Moreno Bonilla. Galicia es la décima comunidad a la que se cede el uso de ese portal que tiene entre sus principales virtudes la reducción de burocracia.-