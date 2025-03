Pontón insta al Gobierno a abandonar su «ambigüidade» sobre el proyecto de Altri

XOÁN REY | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mantuvo este lunes una reunión con agentes del sector agroalimentario para presentar una estrategia de compra pública de alimentos con la que «mellorar a calidade da alimentación nos comedores dependentes da Administración». El Bloque planteará dos iniciativas en el Parlamento para que el 50 % de esa compra se haga, en el 2027, «con criterios sociais e ambientais» y «primando a produción local e sostible».

«É unha estratexia pensada en redimensionar os sectores produtivos», expuso Pontón en rueda de prensa, donde presentó un decálogo de propuestas dirigidas a introducir cambios en la producción local o la creación de una plataforma público-privada encargada de gestionar esos productos alimentarios. Una serie de iniciativas que contrapuso a las políticas de la Xunta, acusando a su presidente, Alfonso Rueda, de «traballar para as empresas amigas do PP» al tratar de «impoñer a bomba ambiental de Altri» con su proyecto en Palas de Rei.

«Ameaza de morte ao noso rural», advirtió, vaticinando que se convertirá en un «eucaliptal» que pondrá en riesgo a más de 8.000 empleos. Una industria «contaminante do pasado» cuyo proceso administrativo no ha terminado aún, recordó, días después de que la Xunta publicase la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de la multinacional portuguesa, que cataloga como estratégico. «A pelota aínda está no tellado da Xunta», exhortó Pontón al Ejecutivo gallego para frenar la «macrocelulosa».

Pontón también se dirigió al Gobierno central, a quien Greenfiber, la sociedad conjunta de la pastera portuguesa y la energética gallega Greenalia, reclama una ayuda directa de 250 millones de euros para dar viabilidad al proyecto. «O Goberno central debe saír da súa ambigüidade», exigió la líder nacionalista, y negarle esa cantidad de fondos públicos. El futuro de la planta no solo depende del Ejecutivo central por esa ayuda de 250 millones de euros, sino que está también condicionado a la creación de una nueva subestación eléctrica que debe autorizar el Ministerio para la Transición Ecológica.

Pontón animó a la ciudadanía a formar una «mobilización masiva» este sábado en A Pobra, donde está convocada una manifestación contra «unha planta que ameaza de morte o rural e o mar e eucaliptiza o país», definió.