Susana Vázquez, médica de familia en Vigo, tras atender 72 pacientes en un día: «Vaste con sensación de traballar mal»

Susana Vázquez, este miércoles, al terminar su jornada en el centro de salud de Bembrive. Oscar Vázquez

El martes, catorce horas antes de que el Sergas y O’ Mega pactasen limitar a 30 el número diario de pacientes que puede atender un médico de cabecera, Susana Vázquez Hermida (Burela, 42 años) llegó