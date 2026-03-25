Susana Vázquez, médica de familia en Vigo, tras atender 72 pacientes en un día: «Vaste con sensación de traballar mal»
VIGO / LA VOZ
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Con tantas citas, algunas de ellas urgencias injustificadas, reconoce que a muchos no les puede dedicar el tiempo que merecen26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El martes, catorce horas antes de que el Sergas y O’ Mega pactasen limitar a 30 el número diario de pacientes que puede atender un médico de cabecera, Susana Vázquez Hermida (Burela, 42 años) llegó