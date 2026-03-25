Susana Vázquez, médica de familia en Vigo, tras atender 72 pacientes en un día: «Vaste con sensación de traballar mal»

Ángel Paniagua Pérez
ÁNGEL PANIAGUA VIGO / LA VOZ

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Susana Vázquez, este miércoles, al terminar su jornada en el centro de salud de Bembrive.
Susana Vázquez, este miércoles, al terminar su jornada en el centro de salud de Bembrive. Oscar Vázquez

Con tantas citas, algunas de ellas urgencias injustificadas, reconoce que a muchos no les puede dedicar el tiempo que merecen

26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El martes, catorce horas antes de que el Sergas y O’ Mega pactasen limitar a 30 el número diario de pacientes que puede atender un médico de cabecera, Susana Vázquez Hermida (Burela, 42 años) llegó

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