El Parlamento reprueba el cartel de la CIG contra la conselleira Fabiola García sin el voto del BNG

Pasquín que se repartió por instalaciones de la Xunta esta semana, firmado por la CIG.

El Parlamento de Galicia aprobó en la mañana de este miércoles una proposición no de ley que reprueba la «campaña sexista levada a cabo pola CIG» contra la conselleira de Política Social, Fabiola García, y que «claramente desvaloriza o traballo dun cargo político». La iniciativa fue presentada por el Partido Popular, que contó con el apoyo del diputado del grupo mixto y la abstención del PSdeG. El BNG optó por no votar, de forma que ni lo hicieron en contra ni se abstuvieron, si bien constará como esto último. La propuesta también recoge la «vontade» del legislativo gallego de que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, «rexeite o contido sexista» del pasquín.

La diputada popular Raquel Arias calificó el cartel de la CIG como «un panfleto asqueroso» y reprochó que el Bloque no condenara explícitamente su contenido. «Ou Ana Pontón é machista ou non ten ningún poder para enfrontarse á UPG e á CIG. Calquera das dúas a incapacita para ser lideresa de nada e moito menos do feminismo», afirmó, minutos después de la sesión de control en la que Pontón mantuvo un tenso debate con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el 8M, donde intercambiaron acusaciones de machismo con el panfleto del sindicato nacionalista como telón de fondo.

Rueda llama «covarde» a Pontón por no condenar el cartel de la CIG y ella le afea decir «machistadas impropias» de un presidente Manuel Varela

Arias lamentó que el BNG fuese incapaz de censurar «a fechoría dun machista trasnoitado», y acusando a Pontón de utilizar «a súa posición de muller» de forma victimista. La portavoz nacional estuvo ausente durante el debate, pero sí ocupó su escaño durante la votación.

Desde el BNG, su diputada Noa Presas rechazó entrar en el debate al considerar que la única campaña del PP durante el 8 de marzo «foi atacar ao BNG e a Ana Pontón». Recordó que su organización ya manifestó que el cartel «non lle parece axeitado», pero acusó a los populares de querer convertir al Bloque en el «ventrílocuo» de sus «mentiras» para tapar su nerviosismo ante una «líder consolidada».

El PSdeG censuró la campaña de la CIG, que la diputada Elena Espinosa definió como un «anuncio baboso e cheo de prexuízos machistas». Consideró «intolerable» que se juzgue a una política por su apariencia y forma de vestir, aunque justificó la abstención socialista por la negativa del PP a votar por puntos la iniciativa, que en su segundo punto incluía una condena genérica a cualquier manifestación que vulnerase el principio de igualdad de trato o denigrase a las mujeres. «O noso partido ten moi claro que hai que condenar as condutas machistas veñan de onde veñan», aseguró Espinosa. De hecho, la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, fue de las primeras en manifestarse contra él, tildándolo de «asqueroso».

La votación de la reprobación a la campaña de la CIG se cerró con 47 votos emitidos, aunque el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, aclaró que había más diputados presentes que no participaron. «Presentes, presentes son máis, pero votar non votaron», señaló Santalices. Los nacionalistas habían empleado una fórmula similar durante el debate de autonomía del 2023, cuando no emitieron su voto en una resolución que condenaba el terrorismo de Hamás.

Aprobado plan de choque del PSdeG

Además, en el pleno se aprobó una iniciativa del PSdeG que insta al Gobierno gallego a elaborar un plan de choque para reducir la brecha salarial de género. La diputada Carme Rodríguez Dacosta defendió la propuesta al señalar que «as mulleres seguen a ter un desemprego máis elevado, menor ocupación e peores salarios». La medida salió adelante con el respaldo del PP, mientras que el BNG votó en contra. El Parlamento reclama así a la Consellería de Emprego que articule medidas para la incorporación de mujeres a sectores «altamente masculinizados» y favorezca el acceso femenino a cargos directivos.

La Cámara rechazó dos propuestas de la oposición. El BNG planteó la creación de una «Valedoría de Igualdade» que garantizase la no discriminación de las mujeres, mientras que el PSdeG propuso una estrategia de formación en igualdad para cargos públicos y funcionarios. Ambas fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP, que argumentó que ya existen organismos que cumplen las funciones previstas en la valedoría. En cuanto a la formación de empleados públicos, la diputada popular Noelia Pérez responsabilizó al Gobierno central de no aprobar medidas en este ámbito.