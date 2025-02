Inés Rey califica de «panfleto asqueroso» el pasquín de la CIG contra la conselleira Fabiola García

Pasquín que se repartió por instalaciones de la Xunta esta semana, firmado por la CIG.

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, respaldó este martes a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que ayer denunció una campaña machista del sindicato nacionalista CIG contra ella. Se trata de un pasquín repartido principalmente en sedes de la Xunta en la que esta central denunciaba la situación de las residencias utilizando una caricatura de esta dirigente. Lo hacía con un dibujo en que la titular de Política Social, del PP, aparecía sentada en un sofá con un bolso de marca y diciendo: «Buff, me aburren. Dígales que no molesten y se pongan a trabajar como yo. Las rebajas me matan», ante las peticiones para paliar la carencia de personal en las residencias.

«Este panfleto é asqueroso. E ás cousas hai que chamalas polo seu nome. Máis alá da crítica política, penso que ningunha muller debe someterse a este nivel de machismo», apuntaba la regidora coruñesa en su cuenta en la red social X. El mensaje remata así: «Moito ánimo, Fabiola».

Dirigentes de la Xunta han pedido la retirada de esos carteles. La propia conselleira se preguntaba si eso mismo se lo dirían a un hombre. Esos dirigentes han pedido a Ana Pontón, portavoz del BNG (la CIG es un sindicato afín) que se pronuncie. Por ahora no lo ha hecho.