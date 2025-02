Fabiola García pide a la CIG y a Pontón la retirada de una caricatura suya por sexista

El cartel que denuncia la conselleira de Política Social.

La conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, denunció la distribución de un cartel firmado por el sindicato CIG en el que aparece una caricatura suya que califica de sexista, y pide su inmediata retirada, invitando al mismo tiempo a Ana Pontón, líder del BNG, a secundar dicha retirada. El citado cartel fue puesto en circulación para protestar contra la, según el sindicato, falta de personal en las residencias de mayores privadas. En el dibujo, la titular de Política Social aparecía sentada en un sofá con un bolso de marca y diciendo: «Buff, me aburren. Dígales que no molesten y se pongan a trabajar como yo. Las rebajas me matan», ante las peticiones para paliar la carencia de personal en las residencias privadas.

La conselleira criticó en su cuenta de una red social el uso de su persona y lanza la pregunta: «¿Le dirían algo así a un conselleiro hombre?». Por su parte, María Quintiana, la directora xeral de Promoción da Igualdade de la Xunta, se mostró contraria al espíritu del cartel, diciendo que cualquier persona está en el derecho de valorar la gestión pública». «Pero los comentarios que no ponen el foco en el trabajo, sino en otro tipo de cuestiones, son sexistas y están fuera de lugar. Me gustaría la rectificación por parte de la organización», terminó Quintiana.