Rueda llama «covarde» a Pontón por no condenar el cartel de la CIG y ella le afea decir «machistadas impropias» de un presidente

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Xoán A. Soler

De los barros de polémicas y plenos pasados, estos lodos en la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento gallego. Una «lameira», como calificó la líder del BNG, Ana Pontón, a la supuesta estrategia del PP de importar un «manual trumpista» de bulos y «campañitas» contra su organización. La tensión entre populares y nacionalistas va en aumento en el habitualmente templado clima de la política gallega, después del cartel de la CIG que caricaturiza de forma machista a la conselleira de Política Social, Fabiola García, y tras el escrache por el proyecto de Altri ante la casa familiar de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que el PP vincula al Bloque.

«É vostede unha covarde», calificó Alfonso Rueda a la portavoz nacional del Bloque, tras varias semanas instándola a condenar el cartel del sindicato nacionalista y la pancarta colocada ante el domicilio de Vázquez. «Non se atreve a condenar unha falta de respeto a unha muller», continuó el presidente gallego, acusando a Pontón de distinguir entre «feministas boas e feministas malas», y entre «mulleres que merecen ser defendidas e as que non».

Le reclamó «valentía» para denunciar estos actos, y abandonar ambigüedades en su respuesta. Sumó una nueva polémica, como ya hizo este martes en el Parlamento la conselleira Fabiola García, al recordar una entrevista de la autora del cartel del BNG por el 8M, Lúa Mosquetera, donde esta asegura que «le daría hostias hasta en el carné de identidad» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «É capaz de dicir que non está dacordo, que non merecía facer o cartel? Ánimo, non é tan difícil», le apremió Rueda.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Xoán A. Soler

Sobre las palabras de la autora del cartel del 8M, Pontón le dijo que no proceden de alguien del BNG, y que, además, no las comparte «en absoluto». Y sobre el de la CIG, volvió a citarse como hizo en anteriores ocasiones: «As mulleres en política igual que os homes hai que criticarnos polas nosas actuacións políticas e non por outras cousas».

La portavoz nacional se refirió también al choque que protagonizaron durante el pasado pleno, cuando Rueda, también a raíz del pasquín de la CIG, la exhortó a no volver a «falarlle de machismo» tras no condenarlo. «Dicirlle a unha muller de que pode ou non falar é unha machistada impropia dun presidente da Xunta e deste Parlamento», calificó Pontón, que insistió: «Vostede a min non me vai calar». Leyó varios titulares con los que trató de vincular al PP con conductas machistas, y se fue a la hemeroteca para rememorar la ocasión en la que Alberto Núñez Feijoo, entonces presidente de la Xunta, le dijo que estaba «moi necesitada». «Vostede ría a machistada», afeándole que nadie desde el PP hubiese condenado aquello hace siete años, algo que Rueda enmendó recordando que Feijoo solicitó retirar esas palabras al momento.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Xoán A. Soler

Condonación de la deuda

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a quien Rueda felicitó con ironía su ratificación como líder del partido durante el congreso de este fin de semana, volvió a confrontar con el presidente gallego sobre la negativa de la Xunta a aceptar la quita de deuda que le ofrece el Gobierno central. «Vostede sabe que esta condonación é boa para Galicia», expuso, calculando que la comunidad pagará este año más de 1.700 millones de euros en deuda y que, con la quita, podría destinar 570 millones a fortalecer los servicios públicos.

El líder socialista defendió que la condonación es «unha medida xusta e beneficiosa», y explicó que su distribución se basa en la población ajustada, un criterio que beneficia a la comunidad al considerar el envejecimiento y la dispersión, añadió. «Se acepta a condonación, perde a súa única arma. Se non a acepta, mete nun problema a Galicia. Está nunha rúa sen saída», concluyó Besteiro, considerando que no aceptarlo supondría «un erro de proporcións siderais». «Xa llo dixen hai quince días, evítese o ridículo», continuó.

Rueda repitió lo mismo que en el anterior pleno, advirtiéndole que la quita de deuda no supone contar con más recursos públicos, en línea con lo expuesto por su conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, este martes. «Se a condonación consiste no que nos está vendendo aquí, dígolle que si», bromeó, pero avisó: «Se consiste en que paguemos máis a outros para que outros deixen de pagar a nós, non o admitimos».