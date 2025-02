El PP acusa al BNG de «rebentar o debate sobre a situación do galego»

XOÁN REY | EFE

El PPdeG acusa al BNG de intentar «boicotear» la reunión para la renovación del Plan Xeral de Normalización Lingüística. El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, aseguró en rueda de prensa este viernes que «primeiro foi a súa negativa rotunda a participar no proceso de renovación do Plan», y que después «intentaron incendiar a reunión, pero quedaron totalmente sós».

Pazos criticó que el BNG y sus «organizacións satélite» quieren «apropiarse de todo o que teña que ver co galego», y acusó a Queremos Galego y A Mesa pola Normalización Lingüística de actuar de forma coordinada para imponer «a súa ideoloxía». Defendió que «o galego é propiedade de todos e será entre todos como debemos chegar a un pacto social e político para o seu impulso».

El diputado popular también mencionó la protesta en el pleno del Parlamento, cuando un grupo de activistas interrumpe la intervención del conselleiro de Cultura. «Foi unha acción premeditada para tentar rebentar o debate sobre a situación do galego», afirmó Pazos, que ve en estos hechos una muestra de que en el BNG «xa hai quen manda máis ca Ana Pontón» y que el partido atiende «aos desexos da UPG».

Por otra parte, Pazos reclamó al Gobierno central que «adapte a súa achega aos novos servizos» que la reforma de la ley de dependencia «obriga a prestar tanto ás comunidades autónomas como aos concellos». Advirtió de que esta reforma «derivará nun incremento considerable e preocupante da débeda de máis de 2.500 millóns que o Estado ten con Galicia».

El portavoz popular recordó que el pleno del Parlamento aprobó una proposición no de ley en la que se exige al Ejecutivo central que «cumpra co recollido na Lei de Dependencia e aboen os 2.500 millóns que deben a Galicia por non sufragar o 50% do custo da atención aos dependentes». «Cantas horas do servizo de axuda no fogar poderiamos financiar nos concellos con este diñeiro? Cantas prazas de centros de día e novas casas do maior poderiamos poñer en marcha en toda Galicia?», cuestionó.