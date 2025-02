Interrompen ao conselleiro de Lingua no Parlamento cantando en defensa do galego

M. Varela

Durante a súa segunda quenda de resposta no Parlamento, o conselleiro de Lingua, José López Campos, foi interrompido por varias persoas que asistían ao pleno dende o público, poñéndose en pé e cantando a prol do galego. Campos, que era interpelado por BNG e PSdeG sobre o pacto que a Xunta impulsa para aprobar un novo Plan de Normalización Lingüística, detivo o seu discurso mentres os manifestantes eran desaloxados a petición da Presidencia da Cámara.

Os asistentes forman parte da plataforma Queremos Galego, unha das organizacións impulsoras da manifestación que terá lugar o próximo 23 de febreiro en defensa do idioma e que foran convidadas polo BNG. Facendo son de percusión ao bater cunchas, cantaban «Queremos galego xa» ao ritmo do Uah! de Suso Vaamonde, obrigando ao conselleiro a interromper o seu discurso.

A presidenta do Parlamento galego, Elena Candia (en substitución de Miguel Santalices, de baixa), esixiulles silencio e reclamou aos servizos da Cámara que desaloxasen os manifestantes da tribuna de público. «É unha norma que hai que cumprir, e cando iso non se fai, ten as súas consecuencias», advertiu, mentres deputados do Partido Popular amosaban o seu malestar dende os seus escanos. Entre os autores da protesta estaba a responsable de organización do BNG, Lucía López.

Fontes da Presidencia do Parlamento sinalan que o grupo que facilitou a entrada dos convidados, o BNG, non poderá levar público ao próximo pleno como sanción á protesta deste mércores.