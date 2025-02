España y diez países más piden a la UE más fondos para hacer realidad un ferrocarril europeo y afrontar conexiones como Vigo-Oporto

El tren Celta, que une Vigo con Oporto, en la estación de Valença M.Moralejo

El objetivo de crear un espacio ferroviario europeo único es ambicioso, pero debe estar sustentando en grandes inversiones para animar a los países miembros a interconectar sus redes a través de las fronteras. La UE se prepara para revisar su Marco Financiero Plurianual y, ya en diciembre, las principales empresas del sector ferroviario europeo realizaron un informe en el que concluyen que el actual modelo de financiación —principalmente a través de los fondos CEF (Connecting Europe Facility)— es insuficiente para sufragar los corredores ferroviarios transeuropeos una vez reformado el reglamento de la red, con unos objetivos más ambiciosos en asuntos como la generalización del ancho de vía internacional.

En este contexto en el que se van tomando posiciones de cara al nuevo presupuesto comunitario, el primer ministro checo, Petr Fiala, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que pide mayor financiación para potenciar las interconexiones ferroviarias de alta velocidad entre capitales y regiones de la Unión Europea, con el objetivo de que se cumplan los plazos consensuados para los proyectos ya en construcción. En el caso del corredor atlántico, en el que está incluida Galicia, la red básica debe estar finalizada antes de que termine el 2030. La conexión entre Vigo y Portugal, al estar en la red básica ampliada, tiene fijado el horizonte de finalización en el 2040, aunque ambos países creen que puede estar antes en servicio.

La carta ha logrado un amplio respaldo entre líderes europeos, entre ellos el presidente español, Pedro Sánchez, que suscribe el documento junto a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y Luís Montenegro, de Portugal. También la firman los presidentes de Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia.

En la carta se constata que el ferrocarril europeo de alta velocidad y de mercancías «es el principal requisito para un mercado interior competitivo y funcional, el crecimiento económico y la prosperidad». Asimismo, Petr Fiala asume que la finalización de los corredores de transporte europeos «en los plazos acordados es la piedra angular de una red de transporte europea sostenible». Sin embargo, matiza que para poner en práctica estos objetivos, y llevar a cabo una fase de construcción a gran escala, «se necesitan recursos financieros suficientes y el desarrollo de nuevos instrumentos, como la financiación puente». Aunque se explore la colaboración con el capital privado y la financiación del Banco Europeo de Inversiones, el primer ministro checo cree que la cofinanciación de esas conexiones por parte de la UE en el próximo período financiero «es absolutamente esencial e indispensable».

En opinión de estos países, este aumento de la cofinanciación no debería burocratizarse demasiado con «condiciones excesivas» como las de los fondos Next Generation, sino que tiene que «servir de catalizador para el desarrollo de una red transeuropea completa, incluidas las conexiones ferroviarias de alta velocidad que faltan y la finalización de los grandes proyectos transfronterizos», en los que países como Francia no han mostrado ningún interés, demorando sine die la conexión del corredor atlántico con el País Vasco.

Portugal y España trabajan para recuperar la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa

Los Gobiernos de Portugal y España trabajan para que Madrid y Lisboa vuelvan a estar conectadas por tren, una conexión que serviría de transición mientras no se termina la línea de alta velocidad. Una de las opciones es recuperar el tren nocturno Lusitânia , que desapareció con la pandemia, pero estos trenes hotel fueron reconvertidos en la serie 107 de alta velocidad, por lo que España no podría aportar material rodante con las características del coche-cama

Tras la aprobación en noviembre por parte del Parlamento portugués de una petición para que se retome ese servicio, el Gobierno luso «está creando condiciones que buscan impulsar trenes internacionales lo más rápidamente posible, con un tiempo de recorrido reducid, dijo a EFE una fuente del Ministerio de Infraestructuras de Portugal. Sin nombrar directamente el servicio nocturno, la fuente afirmó que el diálogo con España está siendo «frecuente y fructífero».

Detrás de esos esfuerzos legislativos está el partido ecologista Livre. Una fuente de esa formación señaló que consideran necesaria la vuelta del Lusitânia «en un momento en que la recuperación de los trenes nocturnos es una estrategia en toda Europa», ya que permite sustituir los vuelos de corta duración y la transición a una movilidad más sostenible.