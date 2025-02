Las dos unidades de la Policía Nacional que más droga incautan en Galicia suman 20 años sin actualizar sus plantillas

Una de las muchas narcolanchas confiscadas por los cuerpos policiales en el marco de la guerra abierta que cruzan contra la organizadoras importadoras en Galicia. CARMELA QUEIJEIRO

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reitera sus denuncias sobre la falta de medios policiales para hacer frente, o intentar al menos mermar, al narcotráfico en Galicia. Asegura que las dos unidades de la Policía Nacional que más droga incautan en Galicia no ven actualizados sus respectivos catálogos de puestos de trabajo desde hace 20 años. Se trata de las unidades de Udyco en Pontevedra y Vigo, del Greco Galicia. Añaden en el SUP que, por ejemplo, el Greco tiene 23 agentes, mientras que la Udyco de Vigo, 24, repartidos en tres grupos de los cuales uno se dedica al menudeo, otro al tráfico medio, y el tercero al narcotráfico de altos vuelos. La Udyco de Pontevedra, repartidos en dos grupos, unos 15 agentes.

El secretario de organización del SUP en Galicia, Roberto González, reclama solucionar esta situación para dimensionar el problema actual del narcotráfico en su justa medida, pero también para evitar la sensación, de cara a la ciudadanía, de inacción por parte de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

El SUP considera que los medios policiales actuales son insuficientes, alargan las demandas al Ministerio de Justicia para que, por ejemplo, actualice la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual, del siglo XIX, y solicita al Ministerio del Interior y sus representantes en Galicia que no rebajen la importación del problema.

González referencia unas declaraciones del miércoles del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que aseguró que la presencia de albaneses traficando en la provincia es poco menos que un problema menor por el hecho de ser grupos itinerantes.

«La premisa de la que parte el señor subdelegado del Gobierno en Pontevedra es totalmente errónea. Las organizaciones de albaneses no necesitan establecerse hoy en día con las facilidades de movilidad que tienen. Hablamos de personas que residen habitualmente en Madrid, Cataluña, Levante, Andalucía, en Portugal, en Lisboa y Oporto. No necesitan estar aquí. Tienen sus bases de operaciones a 300 o 400 kilómetros y trabajan aquí cuando lo necesitan», denuncian en el SUP, que añaden: «Lo iremos viendo progresivamente, siguen inundando el mercado de cocaína. Ahora mismo en Andalucía, por ejemplo, se ofrece el kilo de cocaína, si te llevas más de 50 paquetes, a 15.000 euros. Cuando su precio normal, hasta la pandemia, era de 30.000».