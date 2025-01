Pontón reclama al PSOE una negociación de los Presupuestos y acusa al PP de «boicotear» sus medidas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. XOÁN REY | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, denunció este lunes en rueda de prensa que el Partido Popular votase en contra del decreto ómnibus del Gobierno, que recogía medidas incluidas en el acuerdo de investidura entre el Bloque y el PSOE, como la revalorización de las pensiones. «Os deputados do PP preferiron facer de palmeiros de Feijoo e de Vox en lugar de defender os intereses de Galiza», expuso la líder nacionalista.

Consultada si su organización revisará el pacto firmado con los socialistas para investir a Pedro Sánchez, después de que decayese el decreto, Pontón aseguró que el BNG seguirá trabajando por que vean luz verde los puntos del documento y para que el PSOE «cumpra con Galiza». «Neste trimestre tense que avanzar a posta en marcha de novas peaxes en Galiza, na AP-53, que non está vinculada á aprobación dos orzamentos», añadió. Reclamó al Gobierno, a pesar de ello, que inicie una negociación de los Presupuestos Generales del Estado para «poñer toda unha serie de propostas a favor do país».

«O noso non foi un acordo de lexistaltura, foi de investidura», recordó la portavoz nacional, que dijo tener «mans libres para seguir negociando» nuevas medidas. Pasó así a subrayar la importancia de no contar con un Gobierno del PP «boicoteando avances para Galiza única e exclusivamente porque os consegue o BNG».

Pontón calificó a Alfonso Rueda como «o presidente máis desleal da historia de Galiza» al anteponer «sempre» los intereses de su partido a los de la ciudadanía gallega. «O PP impediu que se incrementasen as pensións nun 2,8 % a máis de 700.000 galegos e galegas», afirmó sobre el voto en contra del decreto ómnibus. Además, desgranó que este rechazo supone también la pérdida de una subida del 9 % para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, así como la suspensión de los descuentos en transporte público. «Mentres a xente terá que pagar máis polo transporte, a Rueda non lle afecta porque viaxa en coche oficial», ironizó.

La portavoz nacional insistió en que el BNG exigirá a Rueda una explicación clara. «Queremos saber por que o PP antepón a súa estratexia partidista ás necesidades dos galegos e galegas», declaró la líder del Bloque, quien advirtió que esta actitud empeorará la vida de la ciudadanía y que esta no perdonará la «sumisión ao PP de Madrid». Pontón reclamó una rectificación al jefe del Gobierno gallego y le instó a explicar «por que traballa contra os pensionistas» y «contra as familias con menos recursos».